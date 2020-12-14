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Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков

Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что коллегию выборщиков, которая выбирает президента США, следует упразднить. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:05

2020-12-14T22:05

2020-12-14T22:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

мэн (штат)

сша

небраска

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что коллегию выборщиков, которая выбирает президента США, следует упразднить.Клинтон входила в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис.В 2016 году Клинтон обошла Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов и, соответственно, проиграла выборы президента.Голосование коллегии выборщиков предписано Конституцией США. Выборщиков назначают, исходя из результатов всенародных выборов в каждом штате, причем победителю достаются все выборщики от штата (за исключением штатов Мэн и Небраска).Выборщики голосуют в понедельник по итогам всенародного голосования 3 ноября. Ожидается победа Джо Байдена со счетом 306:232. Президент Дональд Трамп результаты выборов не признает и оспаривает их в судах ряда штатов, хотя ни один суд пока не встал на его сторону.

мэн (штат)

сша

небраска

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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, мэн (штат), сша, небраска, в мире