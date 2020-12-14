https://ria.ru/20201214/kokteyl-1589051133.html

Назван напиток, продлевающий жизнь

Назван напиток, продлевающий жизнь

Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:00

2020-12-14T07:00

2020-12-14T08:17

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express.В Индии куркума на протяжении веков использовалась как пряность и лекарственное растение. В одной столовой ложке этого продукта содержится 26 процентов ежедневной нормы марганца, 16 процентов от нормы железа, а также витамин С, говорится в материале.Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами и считается очень сильным антиоксидантом.Чай матча также известен как богатый источник антиоксидантов — в нем содержится особый класс этих веществ, так называемые катехины.Таким образом, коктейль из куркумы и чая матча будет мощным антиоксидантом, который помогает укрепить ослабленный иммунитет, способствует предотвращению серьезных хронических заболеваний и может замедлить процесс старения, пишет Express.

https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html

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2020

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здоровье, общество