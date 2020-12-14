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Назван напиток, продлевающий жизнь
Назван напиток, продлевающий жизнь
Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:00
2020-12-14T08:17
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express.В Индии куркума на протяжении веков использовалась как пряность и лекарственное растение. В одной столовой ложке этого продукта содержится 26 процентов ежедневной нормы марганца, 16 процентов от нормы железа, а также витамин С, говорится в материале.Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами и считается очень сильным антиоксидантом.Чай матча также известен как богатый источник антиоксидантов — в нем содержится особый класс этих веществ, так называемые катехины.Таким образом, коктейль из куркумы и чая матча будет мощным антиоксидантом, который помогает укрепить ослабленный иммунитет, способствует предотвращению серьезных хронических заболеваний и может замедлить процесс старения, пишет Express.
https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html
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здоровье, общество

Назван напиток, продлевающий жизнь

07:00 14.12.2020 (обновлено: 08:17 14.12.2020)
 
© Fotolia / Dušan ZidarЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Fotolia / Dušan Zidar
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express.
В Индии куркума на протяжении веков использовалась как пряность и лекарственное растение. В одной столовой ложке этого продукта содержится 26 процентов ежедневной нормы марганца, 16 процентов от нормы железа, а также витамин С, говорится в материале.
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Названы продукты для восполнения дефицита витамина D
Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами и считается очень сильным антиоксидантом.
Чай матча также известен как богатый источник антиоксидантов — в нем содержится особый класс этих веществ, так называемые катехины.
Таким образом, коктейль из куркумы и чая матча будет мощным антиоксидантом, который помогает укрепить ослабленный иммунитет, способствует предотвращению серьезных хронических заболеваний и может замедлить процесс старения, пишет Express.
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