https://ria.ru/20201214/kokteyl-1589051133.html
Назван напиток, продлевающий жизнь
Назван напиток, продлевающий жизнь
Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:00
2020-12-14T07:00
2020-12-14T08:17
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92780/37/927803771_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_b0787769dc4b208aa89c0d2a1b71e129.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express.В Индии куркума на протяжении веков использовалась как пряность и лекарственное растение. В одной столовой ложке этого продукта содержится 26 процентов ежедневной нормы марганца, 16 процентов от нормы железа, а также витамин С, говорится в материале.Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами и считается очень сильным антиоксидантом.Чай матча также известен как богатый источник антиоксидантов — в нем содержится особый класс этих веществ, так называемые катехины.Таким образом, коктейль из куркумы и чая матча будет мощным антиоксидантом, который помогает укрепить ослабленный иммунитет, способствует предотвращению серьезных хронических заболеваний и может замедлить процесс старения, пишет Express.
https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/92780/37/927803771_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_afd40233dea8d887ef2b4c7b2cbce18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Японский зеленый чай матча с куркумой снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни, сообщает Express
.
В Индии куркума на протяжении веков использовалась как пряность и лекарственное растение. В одной столовой ложке этого продукта содержится 26 процентов ежедневной нормы марганца, 16 процентов от нормы железа, а также витамин С, говорится в материале.
Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами и считается очень сильным антиоксидантом.
Чай матча также известен как богатый источник антиоксидантов — в нем содержится особый класс этих веществ, так называемые катехины.
Таким образом, коктейль из куркумы и чая матча будет мощным антиоксидантом, который помогает укрепить ослабленный иммунитет, способствует предотвращению серьезных хронических заболеваний и может замедлить процесс старения, пишет Express.