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На Урале опровергли данные о смерти пациентов при сбое в подаче кислорода
На Урале опровергли данные о смерти пациентов при сбое в подаче кислорода
Информация о том, что в больнице города Каменск-Уральский за сутки из-за сбоя в подаче кислорода скончались 14 человек, после проверки министром здравоохранения РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:25
2020-12-14T10:25
здоровье - общество
свердловская область
каменск-уральский
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в больнице города Каменск-Уральский за сутки из-за сбоя в подаче кислорода скончались 14 человек, после проверки министром здравоохранения Свердловской области не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Ранее местная жительница в соцсети написала, что в реанимации больницы Каменска-Уральского в ночь на 8 декабря 14 человек, в том числе ее отец, скончались якобы из-за сбоя системы подачи кислорода. Причиной смерти ее отца, по словам девушки, врачи указали коронавирус."По предварительным выводам комиссии минздрава региона, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения. В реанимации красной зоны, равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжелых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов", - говорится в сообщении.В минздраве подчеркнули, что не подтверждаются также данные о якобы возникших проблемах с обеспечением кислородом в больнице.
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свердловская область
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здоровье - общество, свердловская область, каменск-уральский, происшествия

На Урале опровергли данные о смерти пациентов при сбое в подаче кислорода

10:25 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в больнице города Каменск-Уральский за сутки из-за сбоя в подаче кислорода скончались 14 человек, после проверки министром здравоохранения Свердловской области не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее местная жительница в соцсети написала, что в реанимации больницы Каменска-Уральского в ночь на 8 декабря 14 человек, в том числе ее отец, скончались якобы из-за сбоя системы подачи кислорода. Причиной смерти ее отца, по словам девушки, врачи указали коронавирус.
"По предварительным выводам комиссии минздрава региона, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения. В реанимации красной зоны, равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжелых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов", - говорится в сообщении.
В минздраве подчеркнули, что не подтверждаются также данные о якобы возникших проблемах с обеспечением кислородом в больнице.
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Здоровье - ОбществоСвердловская областьКаменск-УральскийПроисшествия
 
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