https://ria.ru/20201214/kislorod-1589067635.html

На Урале опровергли данные о смерти пациентов при сбое в подаче кислорода

На Урале опровергли данные о смерти пациентов при сбое в подаче кислорода

Информация о том, что в больнице города Каменск-Уральский за сутки из-за сбоя в подаче кислорода скончались 14 человек, после проверки министром здравоохранения РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:25

2020-12-14T10:25

2020-12-14T10:25

здоровье - общество

свердловская область

каменск-уральский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Информация о том, что в больнице города Каменск-Уральский за сутки из-за сбоя в подаче кислорода скончались 14 человек, после проверки министром здравоохранения Свердловской области не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Ранее местная жительница в соцсети написала, что в реанимации больницы Каменска-Уральского в ночь на 8 декабря 14 человек, в том числе ее отец, скончались якобы из-за сбоя системы подачи кислорода. Причиной смерти ее отца, по словам девушки, врачи указали коронавирус."По предварительным выводам комиссии минздрава региона, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения. В реанимации красной зоны, равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжелых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов", - говорится в сообщении.В минздраве подчеркнули, что не подтверждаются также данные о якобы возникших проблемах с обеспечением кислородом в больнице.

https://ria.ru/20201020/krazha-1580579319.html

свердловская область

каменск-уральский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, свердловская область, каменск-уральский, происшествия