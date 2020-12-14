https://ria.ru/20201214/khuliganstvo-1589231278.html
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за хулиганство с оружием
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за хулиганство с оружием
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с оружием, документ опубликован в электронной базе... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:02
2020-12-14T23:02
2020-12-14T23:07
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дмитрий вяткин
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общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с оружием, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в статью 213 "Хулиганство" УК РФ."Поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание", - говорится в пояснительной записке.Согласно проекту, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20201213/strelba-1589034896.html
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россия, дмитрий вяткин, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Депутат Дмитрий Вяткин
внес в Госдуму
законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с оружием, документ опубликован в электронной базе данных
нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в статью 213 "Хулиганство" УК РФ.
"Поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации
, предусматривающую более строгое наказание", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.
По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.