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Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"
Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"
Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа "Дом с маяком" о нарушениях правил оборота наркотических РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:38
2020-12-14T13:39
генеральная прокуратура рф
москва
дом с маяком
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа "Дом с маяком" о нарушениях правил оборота наркотических средств, сообщили РИА Новости в суде.В минувший четверг благотворительное учреждение "Детский хоспис" было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Прокуратура Москвы потребовала отмены судебного акта и прекращения дела в связи с отсутствием состава правонарушения.Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.В итоге, по ее словам, благотворительной организации вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", не были внесены необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.По соответствующей статье КоАП учреждению максимум грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением, однако суд решил, что этого недостаточно, и признал хоспис виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей без конфискации наркотических средств.Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ проверила законность вынесенного Зюзинским судом решения и нашла ряд существенных нарушений, допущенных при рассмотрении дела. Надзорное ведомство опротестовало судебный акт и потребовало прекратить административное производство в отношении хосписа.
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генеральная прокуратура рф, москва, дом с маяком, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

13:38 14.12.2020 (обновлено: 13:39 14.12.2020)
 
© Фото : Фонд "Дом с маяком" /FacebookМосковский хоспис "Дом с маяком"
Московский хоспис Дом с маяком - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Фонд "Дом с маяком" /Facebook
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа "Дом с маяком" о нарушениях правил оборота наркотических средств, сообщили РИА Новости в суде.
В минувший четверг благотворительное учреждение "Детский хоспис" было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Прокуратура Москвы потребовала отмены судебного акта и прекращения дела в связи с отсутствием состава правонарушения.

"Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения", - сказала собеседница агентства.

Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.
В итоге, по ее словам, благотворительной организации вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", не были внесены необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.
По соответствующей статье КоАП учреждению максимум грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением, однако суд решил, что этого недостаточно, и признал хоспис виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей без конфискации наркотических средств.
Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ проверила законность вынесенного Зюзинским судом решения и нашла ряд существенных нарушений, допущенных при рассмотрении дела. Надзорное ведомство опротестовало судебный акт и потребовало прекратить административное производство в отношении хосписа.
Московский суд вынес приговор по делу детского хосписа Дом с маяком - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:24
"Дом с маяком" оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств
 
Генеральная прокуратура РФМоскваДом с маякомМосковский городской судПроисшествия
 
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