Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:47 14.12.2020 (обновлено: 17:12 14.12.2020)
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге скончавшегося российского актера, диктора Евгения Хорошевцева, отметив его высочайшее мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский актер, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни.
"Искренне разделяю постигшее вас горе. Евгений Александрович Хорошевцев был блестящим профессионалом, открытым, увлеченным, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Талантливый артист и режиссер, яркий представитель отечественной дикторской школы", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.
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