https://ria.ru/20201214/khoroshevtsev-1589170129.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге скончавшегося российского актера, диктора Евгения Хорошевцева, отметив его высочайшее мастерство, РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:47

2020-12-14T16:47

2020-12-14T17:12

культура

россия

евгений хорошевцев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150168/62/1501686218_0:182:2500:1588_1920x0_80_0_0_d3a45d3b921666cd14b2235071f41072.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге скончавшегося российского актера, диктора Евгения Хорошевцева, отметив его высочайшее мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский актер, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни.Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.

https://ria.ru/20170904/1501696096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений хорошевцев, владимир путин