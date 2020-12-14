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Reuters: "хакеры из России" взломали американское министерство
Reuters: "хакеры из России" взломали американское министерство
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:18
2020-12-14T22:28
россия
министерство финансов сша
министерство внутренней безопасности сша
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.Министерство внутренней безопасности США в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и работает над ответом на эти угрозы, заявил помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.По данным агентства, речь якобы идет о продолжении атаки, о которой сообщалось в воскресенье и при которой хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов и торговли США.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588221287.html
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россия, министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Reuters: "хакеры из России" взломали американское министерство

22:18 14.12.2020 (обновлено: 22:28 14.12.2020)
 
© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Fotolia / Glebstock
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.

"Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США", - сообщает агентство. Оно пока не приводит конкретных доказательств причастности российского правительства к инциденту.

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Министерство внутренней безопасности США в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и работает над ответом на эти угрозы, заявил помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.

"Министерство внутренней безопасности в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и тесно работает с нашими партнерами, как государственными, так и частными, над федеральным ответом на это", - говорится в письменном заявлении Волторниста.

По данным агентства, речь якобы идет о продолжении атаки, о которой сообщалось в воскресенье и при которой хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов и торговли США.
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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
 
РоссияМинистерство финансов СШАМинистерство внутренней безопасности СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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