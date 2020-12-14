https://ria.ru/20201214/khakery-1589227612.html

Reuters: "хакеры из России" взломали американское министерство

Reuters: "хакеры из России" взломали американское министерство

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:18

2020-12-14T22:18

2020-12-14T22:28

россия

министерство финансов сша

министерство внутренней безопасности сша

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.Министерство внутренней безопасности США в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и работает над ответом на эти угрозы, заявил помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.По данным агентства, речь якобы идет о продолжении атаки, о которой сообщалось в воскресенье и при которой хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов и торговли США.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.

https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588221287.html

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

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россия, министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире