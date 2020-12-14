https://ria.ru/20201214/khakery-1589180719.html

В Чувашии поймали хакеров, похитивших более 20 миллионов рублей у россиян

В Чувашии поймали хакеров, похитивших более 20 миллионов рублей у россиян

Полицейские разоблачили хакеров, которые за пять с лишним лет похитили более 20 миллионов рублей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в работающей в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:29

2020-12-14T17:29

2020-12-14T17:29

telegram (приложение)

google android

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

чувашская республика (чувашия)

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полицейские разоблачили хакеров, которые за пять с лишним лет похитили более 20 миллионов рублей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в работающей в сфере кибербезопасности компании BI.ZONE, оказавшей правоохранителям помощь в расследовании дела."Сотрудники отдела "К" БСМТ МВД по Чувашской республике при содействии экспертов BI.ZONE задержали организаторов преступной группы, которая похищала деньги у клиентов российских банков с помощью вредоносного программного обеспечения FakeToken. Группировка действовала более 5 лет, ущерб от ее деятельности превышает 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как уточняет МВД, были "задержаны предполагаемые организатор и два участника группы". "Лидеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты дали признательные показания", - говорится в сообщении полиции.По данным экспертов, злоумышленники использовали вредоносное ПО Trojan Banker.AndroidOS.FakeToken для хищения денег у пользователей мобильных устройств на базе ОС Android. Программа заражала устройства, перехватывала СМС-сообщения от банка и передавала их на сервер преступников, а также собирала данные банковских карт. С помощью этой информации мошенники переводили деньги c мобильных и банковских счетов жертв."За последние пять месяцев хакерская группировка получила доступ к более чем 5000 телефонов и данным как минимум 2500 банковских карт", - отметили в компании.Хакеров группировки FakeToken задержали в сентябре, в ходе допросов они признались, что регулярно крали деньги с карт с 2015 года. С помощью различных сервисов они обналичивали похищенное и конвертировали в криптовалюту."Во время обыска по адресам проживания одного из мошенников были обнаружены и изъяты сетевые устройства, устройства связи и компьютерная техника, содержащая явные следы разработки и распространения вредоносного ПО Trojan Banker.AndroidOS.FakeToken... Также сотрудники МВД обнаружили сим-карты различных операторов связи и электронную переписку в Telegram, которая подтверждает причастность задержанного к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/pfizer-1588542192.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), google android, министерство внутренних дел рф (мвд россии), чувашская республика (чувашия), происшествия