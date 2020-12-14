В Кремле прокомментировали сообщения о хакерских атаках на Минфин США
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
"Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности. Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклик в США", - сказал Песков журналистам.
Также он добавил, что в остальном, если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки, и американцы с этим не могли что-то сделать, то "не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь ни при чем".