https://ria.ru/20201214/khaker-1589101908.html

В Кремле прокомментировали сообщения о хакерских атаках на Минфин США

В Кремле прокомментировали сообщения о хакерских атаках на Минфин США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:09

2020-12-14T13:09

2020-12-14T13:09

министерство финансов сша

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными."Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности. Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклик в США", - сказал Песков журналистам.Также он добавил, что в остальном, если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки, и американцы с этим не могли что-то сделать, то "не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201214/khakery-1589057384.html

https://ria.ru/20201214/kaberataki-1589051539.html

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министерство финансов сша, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире