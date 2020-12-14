https://ria.ru/20201214/kashira-1589080608.html

Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире

Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире

Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:51

2020-12-14T11:51

2020-12-14T11:51

новости подмосковья

кашира

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Согласно данным пресс-службы ведомства, строительство завода начнется летом 2021 года. Инновационное производство площадью около 20 тысяч квадратных метов разместится на участке 5 гектар. После выхода завода на полную мощность здесь будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров жилья в год."У этой площадки большой инвестиционный потенциал. Так, общий объем инвестиций только в проект компании около 3 миллиардов рублей. Работой на заводе при полной мощности будет обеспечено 800 человек", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20201210/subsidii-1588636099.html

кашира

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кашира