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https://ria.ru/20201214/kashira-1589080608.html
Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире
Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире
Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:51
2020-12-14T11:51
новости подмосковья
кашира
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Согласно данным пресс-службы ведомства, строительство завода начнется летом 2021 года. Инновационное производство площадью около 20 тысяч квадратных метов разместится на участке 5 гектар. После выхода завода на полную мощность здесь будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров жилья в год."У этой площадки большой инвестиционный потенциал. Так, общий объем инвестиций только в проект компании около 3 миллиардов рублей. Работой на заводе при полной мощности будет обеспечено 800 человек", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20201210/subsidii-1588636099.html
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кашира

Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире

11:51 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ВенявскийСтроительные плиты
Строительные плиты - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Венявский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Согласно данным пресс-службы ведомства, строительство завода начнется летом 2021 года. Инновационное производство площадью около 20 тысяч квадратных метов разместится на участке 5 гектар. После выхода завода на полную мощность здесь будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров жилья в год.
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"У этой площадки большой инвестиционный потенциал. Так, общий объем инвестиций только в проект компании около 3 миллиардов рублей. Работой на заводе при полной мощности будет обеспечено 800 человек", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяКашира
 
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