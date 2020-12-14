https://ria.ru/20201214/kartina-1588796346.html

Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре

Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре

Оставленная в аэропорту Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тысяч евро (около 340 тысяч... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:25

2020-12-14T07:25

2020-12-14T07:25

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оставленная в аэропорту Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тысяч евро (около 340 тысяч долларов), оказалась в макулатуре и была спасена благодаря усилиям правоохранителей, сообщается в пресс-релизе полиции Дюссельдорфа.По сообщению полиции, картину 27 ноября оставил в аэропорту немецкого города бизнесмен, который совершал перелет в Тель-Авив. При регистрации на рейс он забыл плоскую картонную коробку, в которой и была картина размером 40 на 60 сантиметров.Владелец картины заметил пропажу уже находясь в Израиле и пытался установить местонахождение полотна. К поискам подключился проживающий в Бельгии племянник бизнесмена, который приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию.После этого следователи связались с клининговой компанией, оказывающей услуги по уборке аэропорта Дюссельдорфа. В результате пропавшее полотно посчастливилось найти в контейнере для макулатуры. "В самом низу (контейнера) лежала ценная картина", - отметили в полиции.Ив Танги (1900 – 1955) – художник-сюрреалист французского происхождения.

https://ria.ru/20201209/kartina-1588419115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, тель-авив, дюссельдорф, израиль