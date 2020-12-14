https://ria.ru/20201214/kartina-1588796346.html
Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
Оставленная в аэропорту Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тысяч евро (около 340 тысяч... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:25
2020-12-14T07:25
2020-12-14T07:25
культура
новости культуры
музеи
тель-авив
дюссельдорф
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588798457_0:362:2354:1686_1920x0_80_0_0_5c3703da82afeaa3f8874cc8a9bae5e4.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оставленная в аэропорту Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тысяч евро (около 340 тысяч долларов), оказалась в макулатуре и была спасена благодаря усилиям правоохранителей, сообщается в пресс-релизе полиции Дюссельдорфа.По сообщению полиции, картину 27 ноября оставил в аэропорту немецкого города бизнесмен, который совершал перелет в Тель-Авив. При регистрации на рейс он забыл плоскую картонную коробку, в которой и была картина размером 40 на 60 сантиметров.Владелец картины заметил пропажу уже находясь в Израиле и пытался установить местонахождение полотна. К поискам подключился проживающий в Бельгии племянник бизнесмена, который приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию.После этого следователи связались с клининговой компанией, оказывающей услуги по уборке аэропорта Дюссельдорфа. В результате пропавшее полотно посчастливилось найти в контейнере для макулатуры. "В самом низу (контейнера) лежала ценная картина", - отметили в полиции.Ив Танги (1900 – 1955) – художник-сюрреалист французского происхождения.
https://ria.ru/20201209/kartina-1588419115.html
тель-авив
дюссельдорф
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588798457_5:0:2352:1760_1920x0_80_0_0_9424a90f4c26b87ee0c479ea225a96a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, тель-авив, дюссельдорф, израиль
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Оставленная в аэропорту Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тысяч евро (около 340 тысяч долларов), оказалась в макулатуре и была спасена благодаря усилиям правоохранителей, сообщается
в пресс-релизе полиции Дюссельдорфа.
По сообщению полиции, картину 27 ноября оставил в аэропорту немецкого города бизнесмен, который совершал перелет в Тель-Авив. При регистрации на рейс он забыл плоскую картонную коробку, в которой и была картина размером 40 на 60 сантиметров.
Владелец картины заметил пропажу уже находясь в Израиле и пытался установить местонахождение полотна. К поискам подключился проживающий в Бельгии племянник бизнесмена, который приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию.
После этого следователи связались с клининговой компанией, оказывающей услуги по уборке аэропорта Дюссельдорфа. В результате пропавшее полотно посчастливилось найти в контейнере для макулатуры. "В самом низу (контейнера) лежала ценная картина", - отметили в полиции.
Ив Танги (1900 – 1955) – художник-сюрреалист французского происхождения.