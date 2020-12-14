Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/izrail-1589122991.html
Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран
Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран
Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:25
2020-12-14T15:01
лига арабских государств
оон
иордания
сша
сергей лавров
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463236_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_19b66f52f66dc6baeb084f9cb70220ec.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Россия в связи с этим процессом "всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению палестинскую проблему". "Проблему, которая должна решаться на основе имеющихся решений ООН и которая должна предполагать создание палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с государством Израиль", - сказал глава российской дипломатии.По словам Лаврова, коллега из ОАЭ подтвердил в ходе переговоров, что это является и позицией его страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем, Россия с этой целью неоднократно предлагала возобновить работу квартета международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Министр добавил, что Москва считает необходимым подключить к усилиям квартета представителей Лиги арабских государств.Лавров сообщил, что с коллегой из ОАЭ обсуждал формирование в недавнем времени квартета арабских государств, куда вошли Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ. "Я считаю, и господин министр это мнение разделяет, что можно постараться и нужно постараться объединить усилия международного квартета и арабского квартета, чтобы согласовать условия возобновления, еще раз подчеркну, прямых палестино-израильских переговоров",- сказал Лавров.
https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
иордания
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d40525a56281d76d8d454f9c537aa98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лига арабских государств, оон, иордания, сша, сергей лавров, израиль, в мире

Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран

14:25 14.12.2020 (обновлено: 15:01 14.12.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет палестинской проблемы мы исходим из того, и в этом мы едины с Объединенными Арабскими Эмиратами, что нормализация отношений Израиля с арабскими странами набирает темп, в целом, конечно же, является явлением положительным, потому что устраняет давние противоречия и устанавливает каналы общения, цивилизованного и опирающегося на правовые методы", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.

Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 17:41
Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
Он отметил, что Россия в связи с этим процессом "всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению палестинскую проблему". "Проблему, которая должна решаться на основе имеющихся решений ООН и которая должна предполагать создание палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с государством Израиль", - сказал глава российской дипломатии.
По словам Лаврова, коллега из ОАЭ подтвердил в ходе переговоров, что это является и позицией его страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем, Россия с этой целью неоднократно предлагала возобновить работу квартета международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Министр добавил, что Москва считает необходимым подключить к усилиям квартета представителей Лиги арабских государств.
Лавров сообщил, что с коллегой из ОАЭ обсуждал формирование в недавнем времени квартета арабских государств, куда вошли Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ. "Я считаю, и господин министр это мнение разделяет, что можно постараться и нужно постараться объединить усилия международного квартета и арабского квартета, чтобы согласовать условия возобновления, еще раз подчеркну, прямых палестино-израильских переговоров",- сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Война и мир Дональда Трампа

"Нашей конечной целью является полная нормализация ситуации в этом регионе, создание палестинского государства и установление отношений Израиля со всеми странами в этой части мира", - подчеркнул глава МИД РФ.

 
Лига арабских государствООНИорданияСШАСергей ЛавровИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
Лента новостейМолния