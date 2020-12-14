Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран
14:25 14.12.2020 (обновлено: 15:01 14.12.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет палестинской проблемы мы исходим из того, и в этом мы едины с Объединенными Арабскими Эмиратами, что нормализация отношений Израиля с арабскими странами набирает темп, в целом, конечно же, является явлением положительным, потому что устраняет давние противоречия и устанавливает каналы общения, цивилизованного и опирающегося на правовые методы", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.
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Он отметил, что Россия в связи с этим процессом "всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению палестинскую проблему". "Проблему, которая должна решаться на основе имеющихся решений ООН и которая должна предполагать создание палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с государством Израиль", - сказал глава российской дипломатии.
По словам Лаврова, коллега из ОАЭ подтвердил в ходе переговоров, что это является и позицией его страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем, Россия с этой целью неоднократно предлагала возобновить работу квартета международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Министр добавил, что Москва считает необходимым подключить к усилиям квартета представителей Лиги арабских государств.
Лавров сообщил, что с коллегой из ОАЭ обсуждал формирование в недавнем времени квартета арабских государств, куда вошли Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ. "Я считаю, и господин министр это мнение разделяет, что можно постараться и нужно постараться объединить усилия международного квартета и арабского квартета, чтобы согласовать условия возобновления, еще раз подчеркну, прямых палестино-израильских переговоров",- сказал Лавров.
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"Нашей конечной целью является полная нормализация ситуации в этом регионе, создание палестинского государства и установление отношений Израиля со всеми странами в этой части мира", - подчеркнул глава МИД РФ.