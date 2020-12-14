https://ria.ru/20201214/izrail-1589122991.html

Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран

Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран

Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:25

2020-12-14T14:25

2020-12-14T15:01

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нормализация отношений Израиля с арабскими странами не должна отодвигать на второй план решение палестинской проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Россия в связи с этим процессом "всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению палестинскую проблему". "Проблему, которая должна решаться на основе имеющихся решений ООН и которая должна предполагать создание палестинского государства, которое будет в мире и безопасности сосуществовать с государством Израиль", - сказал глава российской дипломатии.По словам Лаврова, коллега из ОАЭ подтвердил в ходе переговоров, что это является и позицией его страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем, Россия с этой целью неоднократно предлагала возобновить работу квартета международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Министр добавил, что Москва считает необходимым подключить к усилиям квартета представителей Лиги арабских государств.Лавров сообщил, что с коллегой из ОАЭ обсуждал формирование в недавнем времени квартета арабских государств, куда вошли Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ. "Я считаю, и господин министр это мнение разделяет, что можно постараться и нужно постараться объединить усилия международного квартета и арабского квартета, чтобы согласовать условия возобновления, еще раз подчеркну, прямых палестино-израильских переговоров",- сказал Лавров.

https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

иордания

сша

израиль

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лига арабских государств, оон, иордания, сша, сергей лавров, израиль, в мире