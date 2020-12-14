https://ria.ru/20201214/issledovanie-1589058646.html

В Москве провели почти 355 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

В Москве провели почти 355 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

Почти 355 тысяч КТ-исследований провели в городских амбулаторных КТ-центрах с начала апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:12

2020-12-14T09:12

2020-12-14T09:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 355 тысяч КТ-исследований провели в городских амбулаторных КТ-центрах с начала апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.Отмечается, что в конце ноября для усиления поликлинического звена в Москве было дополнительно открыто 12 новых КТ-центров. В них же пациентам бесплатно выдают необходимые лекарства.Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования – ЭКГ, анализы крови, и ПЦР-тест на коронавирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/kt-1587124875.html

москва

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2020

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коронавирус в россии, москва, общество