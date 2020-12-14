В Москве провели почти 355 тысяч КТ-исследований с начала пандемии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 355 тысяч КТ-исследований провели в городских амбулаторных КТ-центрах с начала апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
"Еще весной на базе городских поликлиник были организованы амбулаторные КТ-центры. Это было сделано по предложению клинического комитета и позволило ускорить диагностику и снизить нагрузку на отделения стационаров, если по результатам обследования пациенту требуется госпитализация. Всего с начала апреля в КТ-центрах провели уже почти 355 тысяч исследований для пациентов с подозрением на COVID-19",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце ноября для усиления поликлинического звена в Москве было дополнительно открыто 12 новых КТ-центров. В них же пациентам бесплатно выдают необходимые лекарства.
Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования – ЭКГ, анализы крови, и ПЦР-тест на коронавирус.
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