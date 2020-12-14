https://ria.ru/20201214/iphone-1589182949.html
Стало известно, когда выйдет iPhone 13
Стало известно, когда выйдет iPhone 13
В 2021 году Apple планирует вернуться к традиционным срокам презентации новых смартфонов. На закрытый прогноз авторитетного аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:42
2020-12-14T17:42
2020-12-14T17:42
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В 2021 году Apple планирует вернуться к традиционным срокам презентации новых смартфонов. На закрытый прогноз авторитетного аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов компании ссылается издание 9to5mac.Речь идет о грядущей серии iPhone 13, которая появится осенью 2021 года. С ней, если все пойдет по плану Apple, задержек, как с iPhone 12, не будет. Смартфоны презентуют в начале сентября 2021 года.Кроме того, "яблочная" компания вместе со своим подрядчиком TSMC, готовится к освоению в производстве нового процессора. Предположительно, он получит название Apple A15 Bionic. Информации о чипе и его характеристиках пока нет.В 2020 году из-за пандемии и сбоях в производственной цепочке, Apple пришлось представить новые iPhone в октябре. Смартфоны поступали в продажу в октябре-ноябре, и до сих пор остаются дефицитом.
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apple iphone, apple, технологии
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В 2021 году Apple планирует вернуться к традиционным срокам презентации новых смартфонов. На закрытый прогноз авторитетного аналитика Минг-Чи Куо для инвесторов компании ссылается
издание 9to5mac.
Речь идет о грядущей серии iPhone 13, которая появится осенью 2021 года. С ней, если все пойдет по плану Apple, задержек, как с iPhone 12, не будет. Смартфоны презентуют в начале сентября 2021 года.
Кроме того, "яблочная" компания вместе со своим подрядчиком TSMC, готовится к освоению в производстве нового процессора. Предположительно, он получит название Apple A15 Bionic. Информации о чипе и его характеристиках пока нет.
В 2020 году из-за пандемии и сбоях в производственной цепочке, Apple пришлось представить новые iPhone в октябре. Смартфоны поступали в продажу в октябре-ноябре, и до сих пор остаются дефицитом.