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Японцы выбрали иероглиф года
Японцы выбрали иероглиф года
Иероглиф "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусом, РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:41
2020-12-14T10:48
киото (город)
вьетнам
япония
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ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Иероглиф "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусом, признан иероглифом уходящего года, прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.К концу каждого года по традиции в Японии выбирают главный иероглиф-символ уходящего года, знак выводит на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятель буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото.Основное значение у нынешнего иероглифа-символа года - "тесный", "плотный" или "скрытный". Дело в том, что в нынешнем году в Японии при выведении формулы противостояния коронавирусу стало ходовым выражение "трех мицу" ("санмицу" или "мицу-но мицу") относительно трех словосочетаний, в которые входит и стоит на первом месте выбранный иероглиф "тесный", предупреждая, чего именно следует избегать для защиты от инфекции.В Японии на письме применяются китайские иероглифы, заимствованные во времена, когда у японцев еще не было своей письменности. Также иероглифы из Китая попали в свое время в Корею и Вьетнам, где в итоге от них отказались.Япония в этом плане сохраняет традиции и в настоящее время наряду с китайскими иероглифами в стране используются знаки сразу двух азбук японского фонетического слогового письма, образованные также от сокращений все тех же китайских иероглифов.Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года.Свой иероглиф года выбирают также в Китае.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740052.html
киото (город)
вьетнам
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киото (город), вьетнам, япония

Японцы выбрали иероглиф года

09:41 14.12.2020 (обновлено: 10:48 14.12.2020)
 
© AFP 2020 / Jiji Press/StringerСейхан Мори, хозяин древнего храма Киёмидзу, изображает иероглиф "мицу"
Сейхан Мори, хозяин древнего храма Киёмидзу, изображает иероглиф мицу - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AFP 2020 / Jiji Press/Stringer
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ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Иероглиф "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусом, признан иероглифом уходящего года, прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.
К концу каждого года по традиции в Японии выбирают главный иероглиф-символ уходящего года, знак выводит на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятель буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото.
Основное значение у нынешнего иероглифа-символа года - "тесный", "плотный" или "скрытный". Дело в том, что в нынешнем году в Японии при выведении формулы противостояния коронавирусу стало ходовым выражение "трех мицу" ("санмицу" или "мицу-но мицу") относительно трех словосочетаний, в которые входит и стоит на первом месте выбранный иероглиф "тесный", предупреждая, чего именно следует избегать для защиты от инфекции.
В Японии на письме применяются китайские иероглифы, заимствованные во времена, когда у японцев еще не было своей письменности. Также иероглифы из Китая попали в свое время в Корею и Вьетнам, где в итоге от них отказались.
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Япония в этом плане сохраняет традиции и в настоящее время наряду с китайскими иероглифами в стране используются знаки сразу двух азбук японского фонетического слогового письма, образованные также от сокращений все тех же китайских иероглифов.
Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года.
Свой иероглиф года выбирают также в Китае.
 
Киото (город)ВьетнамЯпония
 
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