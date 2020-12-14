https://ria.ru/20201214/ieroglif-1589061832.html

Японцы выбрали иероглиф года

Японцы выбрали иероглиф года

Иероглиф "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусом, РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:41

2020-12-14T09:41

2020-12-14T10:48

киото (город)

вьетнам

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589070354_0:91:2500:1497_1920x0_80_0_0_ff93f7f67e3ff16c761c21ab115bb82b.jpg

ТОКИО, 14 дек - РИА Новости. Иероглиф "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусом, признан иероглифом уходящего года, прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.К концу каждого года по традиции в Японии выбирают главный иероглиф-символ уходящего года, знак выводит на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятель буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото.Основное значение у нынешнего иероглифа-символа года - "тесный", "плотный" или "скрытный". Дело в том, что в нынешнем году в Японии при выведении формулы противостояния коронавирусу стало ходовым выражение "трех мицу" ("санмицу" или "мицу-но мицу") относительно трех словосочетаний, в которые входит и стоит на первом месте выбранный иероглиф "тесный", предупреждая, чего именно следует избегать для защиты от инфекции.В Японии на письме применяются китайские иероглифы, заимствованные во времена, когда у японцев еще не было своей письменности. Также иероглифы из Китая попали в свое время в Корею и Вьетнам, где в итоге от них отказались.Япония в этом плане сохраняет традиции и в настоящее время наряду с китайскими иероглифами в стране используются знаки сразу двух азбук японского фонетического слогового письма, образованные также от сокращений все тех же китайских иероглифов.Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года.Свой иероглиф года выбирают также в Китае.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740052.html

киото (город)

вьетнам

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киото (город), вьетнам, япония