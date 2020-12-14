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https://ria.ru/20201214/gubernator-1589054968.html
Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:22
2020-12-14T09:12
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (штат)
манхэттен
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.Бойлан в 2015-2018 годах работала заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк. Затем она стала специальным советником Куомо по вопросам экономического развития и проработала на этой должности несколько месяцев в 2018 году. Сейчас она баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.Газета Wall Street Journal указывает, что 36-летняя Бойлан не ответила на сообщения с просьбой дать уточнения по поводу ее постов в соцсети. Она заявила, что не будет говорить об этой ситуации с журналистами.Пресс-секретарь губернатора Кейтлин Жируар отвергла обвинения и заявила, что утверждения бывшей подчиненной Куомо "просто не соответствуют действительности". По словам источника газеты, Бойлан не подавала никаких официальных жалоб на губернатора, когда работала в администрации штата.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html
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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (штат), манхэттен, в мире

Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

08:22 14.12.2020 (обновлено: 09:12 14.12.2020)
 
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.
Бойлан в 2015-2018 годах работала заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк. Затем она стала специальным советником Куомо по вопросам экономического развития и проработала на этой должности несколько месяцев в 2018 году. Сейчас она баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 12:09
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"Да, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сексуально домогался меня в течение многих лет. Многие видели это и просто смотрели. Я никогда не знала, чего ожидать: расспросов на работе (которая была очень хорошей) или домогательств из-за моей внешности. Или и то и другое в одном разговоре? Так продолжалось многие годы", - написала Бойлан в Twitter.

Газета Wall Street Journal указывает, что 36-летняя Бойлан не ответила на сообщения с просьбой дать уточнения по поводу ее постов в соцсети. Она заявила, что не будет говорить об этой ситуации с журналистами.
Пресс-секретарь губернатора Кейтлин Жируар отвергла обвинения и заявила, что утверждения бывшей подчиненной Куомо "просто не соответствуют действительности". По словам источника газеты, Бойлан не подавала никаких официальных жалоб на губернатора, когда работала в администрации штата.
 
Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)МанхэттенВ мире
 
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