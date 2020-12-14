https://ria.ru/20201214/gubernator-1589054968.html

Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:22

2020-12-14T08:22

2020-12-14T09:12

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нью-йорк (штат)

манхэттен

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.Бойлан в 2015-2018 годах работала заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк. Затем она стала специальным советником Куомо по вопросам экономического развития и проработала на этой должности несколько месяцев в 2018 году. Сейчас она баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.Газета Wall Street Journal указывает, что 36-летняя Бойлан не ответила на сообщения с просьбой дать уточнения по поводу ее постов в соцсети. Она заявила, что не будет говорить об этой ситуации с журналистами.Пресс-секретарь губернатора Кейтлин Жируар отвергла обвинения и заявила, что утверждения бывшей подчиненной Куомо "просто не соответствуют действительности". По словам источника газеты, Бойлан не подавала никаких официальных жалоб на губернатора, когда работала в администрации штата.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/domogatelstva-1588738781.html

нью-йорк (штат)

манхэттен

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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (штат), манхэттен, в мире