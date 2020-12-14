https://ria.ru/20201214/grib-1589081733.html

Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб

Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:30

2020-12-14T11:30

2020-12-14T11:31

российская академия наук

тобольск

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Тобольска.Открытие нового вида пластинчатых грибов было сделано во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.Найденный на Кобякском болоте гриб получил научное название Вольвариелла болотная. Отмечается, что новый вид является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на болотах. При этом в ходе экспедиции ученые собрали еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами, вскоре их будут исследовать, в том числе и за рубежом.

https://ria.ru/20201214/reu-im-plekhanova-1588748958.html

https://ria.ru/20201214/dgtu-1588833621.html

тобольск

тюменская область

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российская академия наук, тобольск, тюменская область