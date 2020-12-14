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Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб
Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб
Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:30
2020-12-14T11:31
российская академия наук
тобольск
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Тобольска.Открытие нового вида пластинчатых грибов было сделано во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.Найденный на Кобякском болоте гриб получил научное название Вольвариелла болотная. Отмечается, что новый вид является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на болотах. При этом в ходе экспедиции ученые собрали еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами, вскоре их будут исследовать, в том числе и за рубежом.
https://ria.ru/20201214/reu-im-plekhanova-1588748958.html
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российская академия наук, тобольск, тюменская область

Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб

11:30 14.12.2020 (обновлено: 11:31 14.12.2020)
 
© Depositphotos / Dan ComaniciuУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Depositphotos / Dan Comaniciu
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Тобольска.
Открытие нового вида пластинчатых грибов было сделано во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.
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"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность "кобякских" грибов", - говорится в сообщении.
Найденный на Кобякском болоте гриб получил научное название Вольвариелла болотная. Отмечается, что новый вид является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на болотах. При этом в ходе экспедиции ученые собрали еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами, вскоре их будут исследовать, в том числе и за рубежом.
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"Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии", - приводятся в сообщении слова тобольского ученого-миколога Владимира Капитонова.
 
Российская академия наукТобольскТюменская область
 
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