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В Греции рассказали, когда планируют начать принимать российских туристов
В Греции рассказали, когда планируют начать принимать российских туристов
Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:18
2020-12-14T11:18
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АФИНЫ, 14 дек — РИА Новости. Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис."Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется", — сказал Теохарис.По его словам, страна выходит на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принять гостей. Помимо этого, прилагаются активные усилия, чтобы использовать экспресс-тесты, что облегчит выявление инфицированных коронавирусом.На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, чиновник ответил: "Если дела пойдут так, как сейчас кажется они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках".Теохарис также считает, что роста цен на путешествия не будет. "Никто не может ждать повышения цен в этот момент", — сказал он. По его оценке, возможно повышение лишь в секторе элитного туризма, в других категориях стоимость даже пойдет на снижение.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция

В Греции рассказали, когда планируют начать принимать российских туристов

11:18 14.12.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 14 дек — РИА Новости. Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис.
"Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется", — сказал Теохарис.
По его словам, страна выходит на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принять гостей. Помимо этого, прилагаются активные усилия, чтобы использовать экспресс-тесты, что облегчит выявление инфицированных коронавирусом.
На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, чиновник ответил: "Если дела пойдут так, как сейчас кажется они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках".
Теохарис также считает, что роста цен на путешествия не будет. "Никто не может ждать повышения цен в этот момент", — сказал он. По его оценке, возможно повышение лишь в секторе элитного туризма, в других категориях стоимость даже пойдет на снижение.
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