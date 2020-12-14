https://ria.ru/20201214/gretsiya-1589064388.html

В Греции рассказали, когда планируют начать принимать российских туристов

В Греции рассказали, когда планируют начать принимать российских туристов

Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:18

2020-12-14T11:18

2020-12-14T11:18

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АФИНЫ, 14 дек — РИА Новости. Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис."Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется", — сказал Теохарис.По его словам, страна выходит на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принять гостей. Помимо этого, прилагаются активные усилия, чтобы использовать экспресс-тесты, что облегчит выявление инфицированных коронавирусом.На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, чиновник ответил: "Если дела пойдут так, как сейчас кажется они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках".Теохарис также считает, что роста цен на путешествия не будет. "Никто не может ждать повышения цен в этот момент", — сказал он. По его оценке, возможно повышение лишь в секторе элитного туризма, в других категориях стоимость даже пойдет на снижение.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция