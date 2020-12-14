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У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур
У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур
Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР в Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T02:49
2020-12-14T10:17
китай
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР в Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с Россией, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне "Полтавка") и Суйэфэньхэ (пункт пропуска "Пограничный"). Причины закрытия не назывались.По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.Как сообщало генконсульство России в Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин — Полтавка. Второй — в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через переход Пограничный — Суйфэньхэ, с 30 до десяти единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти региона проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.
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китай, приморский край, общество

У границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур

02:49 14.12.2020 (обновлено: 10:17 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Пограничный" в Приморье
Пункт пропуска Пограничный в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР в Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с Россией, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.
Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне "Полтавка") и Суйэфэньхэ (пункт пропуска "Пограничный"). Причины закрытия не назывались.

"На утро понедельника перед "Пограничным" скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна. Перед "Полтавкой" — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.
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Как сообщало генконсульство России в Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин — Полтавка. Второй — в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через переход Пограничный — Суйфэньхэ, с 30 до десяти единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти региона проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.
С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края.
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