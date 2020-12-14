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Названы города России, где туристы проводят больше всего времени

Названы города России, где туристы проводят больше всего времени

Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие российские города туристы приезжали в 2020 году на длительный срок, а где останавливались совсем ненадолго, РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:02

2020-12-14T18:02

2020-12-14T18:02

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие российские города туристы приезжали в 2020 году на длительный срок, а где останавливались совсем ненадолго, сообщает OneTwoTrip. Для определения направлений эксперты проанализировали данные о пребывании гостей в 100 наиболее популярных городах.Средняя продолжительность поездки в этом году составила 6,6 дня — это немного ниже, чем в 2019-м, когда она достигала практически семи дней (6,9 дня). Дольше всего (11,1 дня) путешественники остаются в Барнауле, а из Пензы уезжают в среднем через 3,8 дня.Второе место по продолжительности пребывания после Барнаула занимают Хабаровск и Благовещенск — тут останавливаются в среднем на 10,9 дня. На третьем месте Петропавловск-Камчатский, где задерживаются на 10,7 дня. Туристов также привлекают Улан-Удэ и Симферополь, куда прилетают в среднем на 10,4 дня. Чуть больше десяти дней (10,1) проводят в Иркутске, а ровно десять — в Анапе. Также в список вошли Геленджик (тут остаются на 9,4 дня), Новокузнецк, Красноярск и Новосибирск (по девять дней), Нальчик и Кемерово (8,9 дня) и Горно-Алтайск (8,6 дня).В рейтинг городов, в которые прилетают ненадолго, помимо Пензы, — вошли Казань, где останавливаются всего на 3,9 дня, Воронеж и Петрозаводск (на 4,1 дня). В Кирове останавливаются на 4,2 дня, четыре с половиной дня в среднем проводят в Ижевске, Саратове, Архангельске и Ульяновске. Продолжительность пребывания в Апатитах 4,7 дня, по 4,8 — в Нижнем Новгороде и Мурманске. Всего на пять дней едут в Самару, Нижнекамск и Санкт-Петербург. Чуть дольше, или 5,2 дня, проводят в Волгограде и Грозном, а 5,3 дня — в Екатеринбурге."На длительность пребывания в том или ином городе могут влиять несколько факторов. Во-первых, в курортных городах, куда прилетают на отдых, обычно задерживаются минимум на неделю или даже больше, особенно если это поездка с детьми, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Во-вторых, в зависимости от среднего времени, проведенного в пути, продолжительность пребывания в городе назначения увеличивается". Например, по ее словам, не удивительно, что в топе такие города как Хабаровск, Петропавловск-Камчатский или Иркутск, куда из центральной России путешественники добираются от пяти часов и более. Короткие поездки часто обусловлены целями визита: полеты к родственникам или на выходные.

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иркутск

анапа

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

апатит, иркутск, анапа, улан-удэ, туризм, туристы, новости - туризм