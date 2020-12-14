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https://ria.ru/20201214/goroda-1589186716.html
Названы города России, где туристы проводят больше всего времени
Названы города России, где туристы проводят больше всего времени
Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие российские города туристы приезжали в 2020 году на длительный срок, а где останавливались совсем ненадолго, РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:02
2020-12-14T18:02
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иркутск
анапа
улан-удэ
туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие российские города туристы приезжали в 2020 году на длительный срок, а где останавливались совсем ненадолго, сообщает OneTwoTrip. Для определения направлений эксперты проанализировали данные о пребывании гостей в 100 наиболее популярных городах.Средняя продолжительность поездки в этом году составила 6,6 дня — это немного ниже, чем в 2019-м, когда она достигала практически семи дней (6,9 дня). Дольше всего (11,1 дня) путешественники остаются в Барнауле, а из Пензы уезжают в среднем через 3,8 дня.Второе место по продолжительности пребывания после Барнаула занимают Хабаровск и Благовещенск — тут останавливаются в среднем на 10,9 дня. На третьем месте Петропавловск-Камчатский, где задерживаются на 10,7 дня. Туристов также привлекают Улан-Удэ и Симферополь, куда прилетают в среднем на 10,4 дня. Чуть больше десяти дней (10,1) проводят в Иркутске, а ровно десять — в Анапе. Также в список вошли Геленджик (тут остаются на 9,4 дня), Новокузнецк, Красноярск и Новосибирск (по девять дней), Нальчик и Кемерово (8,9 дня) и Горно-Алтайск (8,6 дня).В рейтинг городов, в которые прилетают ненадолго, помимо Пензы, — вошли Казань, где останавливаются всего на 3,9 дня, Воронеж и Петрозаводск (на 4,1 дня). В Кирове останавливаются на 4,2 дня, четыре с половиной дня в среднем проводят в Ижевске, Саратове, Архангельске и Ульяновске. Продолжительность пребывания в Апатитах 4,7 дня, по 4,8 — в Нижнем Новгороде и Мурманске. Всего на пять дней едут в Самару, Нижнекамск и Санкт-Петербург. Чуть дольше, или 5,2 дня, проводят в Волгограде и Грозном, а 5,3 дня — в Екатеринбурге."На длительность пребывания в том или ином городе могут влиять несколько факторов. Во-первых, в курортных городах, куда прилетают на отдых, обычно задерживаются минимум на неделю или даже больше, особенно если это поездка с детьми, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Во-вторых, в зависимости от среднего времени, проведенного в пути, продолжительность пребывания в городе назначения увеличивается". Например, по ее словам, не удивительно, что в топе такие города как Хабаровск, Петропавловск-Камчатский или Иркутск, куда из центральной России путешественники добираются от пяти часов и более. Короткие поездки часто обусловлены целями визита: полеты к родственникам или на выходные.
https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html
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апатит, иркутск, анапа, улан-удэ, туризм, туристы, новости - туризм

Названы города России, где туристы проводят больше всего времени

18:02 14.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие российские города туристы приезжали в 2020 году на длительный срок, а где останавливались совсем ненадолго, сообщает OneTwoTrip.
Для определения направлений эксперты проанализировали данные о пребывании гостей в 100 наиболее популярных городах.
Средняя продолжительность поездки в этом году составила 6,6 дня — это немного ниже, чем в 2019-м, когда она достигала практически семи дней (6,9 дня). Дольше всего (11,1 дня) путешественники остаются в Барнауле, а из Пензы уезжают в среднем через 3,8 дня.
Второе место по продолжительности пребывания после Барнаула занимают Хабаровск и Благовещенск — тут останавливаются в среднем на 10,9 дня. На третьем месте Петропавловск-Камчатский, где задерживаются на 10,7 дня.
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В рейтинг городов, в которые прилетают ненадолго, помимо Пензы, — вошли Казань, где останавливаются всего на 3,9 дня, Воронеж и Петрозаводск (на 4,1 дня). В Кирове останавливаются на 4,2 дня, четыре с половиной дня в среднем проводят в Ижевске, Саратове, Архангельске и Ульяновске. Продолжительность пребывания в Апатитах 4,7 дня, по 4,8 — в Нижнем Новгороде и Мурманске. Всего на пять дней едут в Самару, Нижнекамск и Санкт-Петербург. Чуть дольше, или 5,2 дня, проводят в Волгограде и Грозном, а 5,3 дня — в Екатеринбурге.
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"На длительность пребывания в том или ином городе могут влиять несколько факторов. Во-первых, в курортных городах, куда прилетают на отдых, обычно задерживаются минимум на неделю или даже больше, особенно если это поездка с детьми, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Во-вторых, в зависимости от среднего времени, проведенного в пути, продолжительность пребывания в городе назначения увеличивается".
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