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Командир-подводник Северного флота стал Героем России
Командир-подводник Северного флота стал Героем России
Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:20
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россия
северный флот вмф россии
герой российской федерации (звание)
безопасность
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову за выполнение спецзадач в дальнем походе, сообщила в понедельник пресс-служба флота.Как отметили на флоте, капитан первого ранга Дмитрий Маслов проходит службу в соединении атомных подводных лодок Северного флота с момента окончания военно-морского училища более 20 лет. "Он последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава", - сообщили на флоте.Помимо свершений в военной службе офицер имеет высокие достижения в спорте, неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооружённых сил, входил в команду флота на всеармейском этапе "Командирских стартов". В 2020-м году выполнил норматив Мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.
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россия, северный флот вмф россии, герой российской федерации (звание), безопасность

Командир-подводник Северного флота стал Героем России

17:20 14.12.2020 (обновлено: 17:26 14.12.2020)
 
© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииКапитан 1 ранга Дмитрий Маслов
Капитан 1 ранга Дмитрий Маслов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову за выполнение спецзадач в дальнем походе, сообщила в понедельник пресс-служба флота.
​"В соответствии с Указом президента России высшее звание "Герой Российской Федерации" присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову. Он награждён знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов", - говорится в сообщении.
Как отметили на флоте, капитан первого ранга Дмитрий Маслов проходит службу в соединении атомных подводных лодок Северного флота с момента окончания военно-морского училища более 20 лет. "Он последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава", - сообщили на флоте.
Помимо свершений в военной службе офицер имеет высокие достижения в спорте, неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооружённых сил, входил в команду флота на всеармейском этапе "Командирских стартов". В 2020-м году выполнил норматив Мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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РоссияСеверный флот ВМФ РоссииГерой Российской Федерации (звание)Безопасность
 
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