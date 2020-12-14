https://ria.ru/20201214/geroy-1589179318.html

Командир-подводник Северного флота стал Героем России

Командир-подводник Северного флота стал Героем России

Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:20

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2020-12-14T17:26

россия

северный флот вмф россии

герой российской федерации (звание)

безопасность

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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову за выполнение спецзадач в дальнем походе, сообщила в понедельник пресс-служба флота.Как отметили на флоте, капитан первого ранга Дмитрий Маслов проходит службу в соединении атомных подводных лодок Северного флота с момента окончания военно-морского училища более 20 лет. "Он последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава", - сообщили на флоте.Помимо свершений в военной службе офицер имеет высокие достижения в спорте, неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооружённых сил, входил в команду флота на всеармейском этапе "Командирских стартов". В 2020-м году выполнил норматив Мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.

https://ria.ru/20201209/prazdnik-1588013888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный флот вмф россии, герой российской федерации (звание), безопасность