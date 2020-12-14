https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589129516.html

Посольство США прокомментировало сообщения о закрытии генконсульств

Посольство США прокомментировало сообщения о закрытии генконсульств

Американское посольство в Москве, комментируя сообщения в СМИ о закрытии генконсульств, напомнило, что в марте временно приостановило работу миссии во... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:44

2020-12-14T14:44

2020-12-14T15:50

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американское посольство в Москве, комментируя сообщения в СМИ о закрытии генконсульств, напомнило, что в марте временно приостановило работу миссии во Владивостоке и сократило операционную деятельность в генконсульстве в Екатеринбурге и в посольстве в Москве из-за пандемии, после этого постоянно оценивает положение с учетом обеспечения безопасности и здоровья персонала.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию."В марте миссия в России решила приостановить операционную деятельность в генконсульстве во Владивостоке и сократить деятельность в генеральном консульстве в Екатеринбурге и посольстве в Москве из-за пандемии. С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности (сотрудников) и рабочих необходимостей", - сообщили РИА Новости в посольстве на вопрос, правда ли, что, как написал ряд СМИ, американская дипмиссия планирует закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

https://ria.ru/20201214/konsulstva-1589099336.html

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россия, москва, владивосток, екатеринбург, сша, в мире