https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589129516.html
Посольство США прокомментировало сообщения о закрытии генконсульств
Посольство США прокомментировало сообщения о закрытии генконсульств
Американское посольство в Москве, комментируя сообщения в СМИ о закрытии генконсульств, напомнило, что в марте временно приостановило работу миссии во... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:44
2020-12-14T14:44
2020-12-14T15:50
россия
москва
владивосток
екатеринбург
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589108002_0:65:3270:1904_1920x0_80_0_0_61c20d3f059f8198c6a6ee05206927c3.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американское посольство в Москве, комментируя сообщения в СМИ о закрытии генконсульств, напомнило, что в марте временно приостановило работу миссии во Владивостоке и сократило операционную деятельность в генконсульстве в Екатеринбурге и в посольстве в Москве из-за пандемии, после этого постоянно оценивает положение с учетом обеспечения безопасности и здоровья персонала.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию."В марте миссия в России решила приостановить операционную деятельность в генконсульстве во Владивостоке и сократить деятельность в генеральном консульстве в Екатеринбурге и посольстве в Москве из-за пандемии. С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности (сотрудников) и рабочих необходимостей", - сообщили РИА Новости в посольстве на вопрос, правда ли, что, как написал ряд СМИ, американская дипмиссия планирует закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке.
https://ria.ru/20201214/konsulstva-1589099336.html
россия
москва
владивосток
екатеринбург
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589108002_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7c3d169fd53ed034e4ab94bd1e06df30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владивосток, екатеринбург, сша, в мире