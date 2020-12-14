https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589062606.html
Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует сообщения о закрытии
Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует сообщения о закрытии
Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:48
2020-12-14T09:48
2020-12-14T09:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке."Мы не комментируем. Только посольство США в Москве комментирует сообщения о работе консульств", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель генконсульства США во Владивостоке заявил агентству, что пока не располагает информацией о возможном закрытии.В зону ответственности генерального консульства США в Екатеринбурге входят 11 регионов из Уральского и Приволжского федеральных округов, а также Омская область.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html
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