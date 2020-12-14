https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589062606.html

Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует сообщения о закрытии

Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует сообщения о закрытии

Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:48

2020-12-14T09:48

2020-12-14T09:48

москва

владивосток

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150487/26/1504872610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2af5b74f69f0e0f25b3370bf35797c3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке."Мы не комментируем. Только посольство США в Москве комментирует сообщения о работе консульств", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель генконсульства США во Владивостоке заявил агентству, что пока не располагает информацией о возможном закрытии.В зону ответственности генерального консульства США в Екатеринбурге входят 11 регионов из Уральского и Приволжского федеральных округов, а также Омская область.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html

москва

владивосток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владивосток, сша, в мире