https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589049536.html
У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии
У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии
Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:11
2020-12-14T05:11
2020-12-14T10:23
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке."Никаких комментариев пока. <...> Пока нет никакой информации на этот счет ", — сказал собеседник агентства.Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html
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