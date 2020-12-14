https://ria.ru/20201214/genkonsulstvo-1589049536.html

У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии

У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии

Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T05:11

2020-12-14T05:11

2020-12-14T10:23

владивосток

сша

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке."Никаких комментариев пока. <...> Пока нет никакой информации на этот счет ", — сказал собеседник агентства.Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873648.html

владивосток

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, сша, общество