https://ria.ru/20201214/gazmanov-1589114368.html

Олег Газманов перепел "Офицеров" для нового альбома

Олег Газманов перепел "Офицеров" для нового альбома

Олег Газманов представил альбом "Перезагрузка. Часть 2". РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:12

2020-12-14T19:12

2020-12-14T19:12

культура

музыка

новости культуры

надежда бабкина

олег газманов

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Олег Газманов представил альбом "Перезагрузка. Часть 2". Пластинка состоит из ранее издававшихся треков, перепетых исполнителем и записанных в современной студии с другими аранжировками и лучшим качеством звука.Среди композиций альбома: "Офицеры", "Сделан в СССР", "Балтийский берег" и другие хиты, а также совместная песня с Надеждой Бабкиной и ансамблем "Русская песня" композиция "Я не верю" и дуэт "Ямайка" с Orisha Sound. Всего на альбоме десять "проверенных временем" песен.Презентацию альбома сопровождал прямой эфир, в котором Газманов рассказал о пластинке и ответил на вопросы зрителей. Посмотреть его запись можно по ссылке.

https://ria.ru/20200330/1569328689.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, надежда бабкина, олег газманов