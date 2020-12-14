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https://ria.ru/20201214/gazmanov-1589114368.html
Олег Газманов перепел "Офицеров" для нового альбома
Олег Газманов перепел "Офицеров" для нового альбома
Олег Газманов представил альбом "Перезагрузка. Часть 2". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:12
2020-12-14T19:12
культура
музыка
новости культуры
надежда бабкина
олег газманов
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Олег Газманов представил альбом "Перезагрузка. Часть 2". Пластинка состоит из ранее издававшихся треков, перепетых исполнителем и записанных в современной студии с другими аранжировками и лучшим качеством звука.Среди композиций альбома: "Офицеры", "Сделан в СССР", "Балтийский берег" и другие хиты, а также совместная песня с Надеждой Бабкиной и ансамблем "Русская песня" композиция "Я не верю" и дуэт "Ямайка" с Orisha Sound. Всего на альбоме десять "проверенных временем" песен.Презентацию альбома сопровождал прямой эфир, в котором Газманов рассказал о пластинке и ответил на вопросы зрителей. Посмотреть его запись можно по ссылке.
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Новости
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музыка, новости культуры, надежда бабкина, олег газманов

Олег Газманов перепел "Офицеров" для нового альбома

19:12 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Олег Газманов представил альбом "Перезагрузка. Часть 2".
Пластинка состоит из ранее издававшихся треков, перепетых исполнителем и записанных в современной студии с другими аранжировками и лучшим качеством звука.
Среди композиций альбома: "Офицеры", "Сделан в СССР", "Балтийский берег" и другие хиты, а также совместная песня с Надеждой Бабкиной и ансамблем "Русская песня" композиция "Я не верю" и дуэт "Ямайка" с Orisha Sound.
Всего на альбоме десять "проверенных временем" песен.
Презентацию альбома сопровождал прямой эфир, в котором Газманов рассказал о пластинке и ответил на вопросы зрителей. Посмотреть его запись можно по ссылке.
Родион Газманов на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 30.03.2020
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