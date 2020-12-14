https://ria.ru/20201214/gaft-1589082132.html

Валентина Гафта похоронят рядом с Юрским и Булдаковым

Валентина Гафта похоронят рядом с Юрским и Булдаковым

Могила народного артиста РСФСР Валентина Гафта будет расположена на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова, сообщил... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:33

2020-12-14T11:33

2020-12-14T11:33

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валентин гафт

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Могила народного артиста РСФСР Валентина Гафта будет расположена на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 декабря в театре "Современник"."Гафта похоронят 15 декабря на аллее актеров Троекуровского кладбища. Рядом будут могилы Сергея Юрского и Алексея Булдакова", - сообщил источник.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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