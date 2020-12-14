Парк Юрского периода и другие победители Nature Photographer of the Year
Титул фотографа-натуралиста года завоевал Роберто Марчегиани (Roberto Marchegiani) и его "Парк Юрского периода".
Титул фотографа-натуралиста года завоевал Роберто Марчегиани (Roberto Marchegiani) и его "Парк Юрского периода".
"Ловушка природы" принесла Саманте Стивенс (Samantha Stephens) победу в категории "Другие животные".
"Ловушка природы" принесла Саманте Стивенс (Samantha Stephens) победу в категории "Другие животные".
"Апокалипсис" Барта Зибелинка (Bart Siebelink) одержал верх над конкурентами в категории "Животные Нидерландов".
"Апокалипсис" Барта Зибелинка (Bart Siebelink) одержал верх над конкурентами в категории "Животные Нидерландов".
"Созвездие орла" Хенли Спирс признали лучшей черно-белой работой конкурса.
"Созвездие орла" Хенли Спирс признали лучшей черно-белой работой конкурса.
"Береги себя", призывает вице-победитель в категории "Другие животные" Юйху Ху (Yuhui Hu).
"Береги себя", призывает вице-победитель в категории "Другие животные" Юйху Ху (Yuhui Hu).
Второе место в номинации "Птицы" жюри отдало Иржи Гржебичеку (Jiří Hřebíček) и "Беспокойному морю".
Второе место в номинации "Птицы" жюри отдало Иржи Гржебичеку (Jiří Hřebíček) и "Беспокойному морю".
Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) удостоен высоких оценок жюри в категории "Под водой" за фото "Ледяной оскал".
Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) удостоен высоких оценок жюри в категории "Под водой" за фото "Ледяной оскал".
"Кокосовый остров" Серджио Риверо Бенеитеса (Sergio Rivero Beneitez) получил высокую оценку экспертов в категории "Другие животные".
"Кокосовый остров" Серджио Риверо Бенеитеса (Sergio Rivero Beneitez) получил высокую оценку экспертов в категории "Другие животные".
Джошуа Крипс (Joshua Cripps) остановился в шаге от победы в категории "Пейзажи" со своим электрическим кадром.
Джошуа Крипс (Joshua Cripps) остановился в шаге от победы в категории "Пейзажи" со своим электрическим кадром.
В номинации для фотографов 10-17 лет победу праздновала сосредоточенная на "Крошечных деталях" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki).
В номинации для фотографов 10-17 лет победу праздновала сосредоточенная на "Крошечных деталях" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki).
"Боевое братство" Андреаса Геха (Andreas Geh) одержало победу в категории "Птицы".
"Боевое братство" Андреаса Геха (Andreas Geh) одержало победу в категории "Птицы".
Лучшей в категории "Человек и природа" стала работа Джо-Энн МакАртур "Надежда в выжженном лесу".
Лучшей в категории "Человек и природа" стала работа Джо-Энн МакАртур "Надежда в выжженном лесу".
В категории "Искусство природы" победил кадр "В ловушке" Андреа Поцци (Andrea Pozzi).
В категории "Искусство природы" победил кадр "В ловушке" Андреа Поцци (Andrea Pozzi).
"Золотой антилопе" Артура Станкевичу (Artur Stankiewicz) достались высокие оценки жюри в категории "Млекопитающие".
"Золотой антилопе" Артура Станкевичу (Artur Stankiewicz) достались высокие оценки жюри в категории "Млекопитающие".
В категории "Портреты животных" лучшим стал кадр "Я могу пройти?" Адрианы Клаудии Санс (Adriana Claudia Sanz) .
В категории "Портреты животных" лучшим стал кадр "Я могу пройти?" Адрианы Клаудии Санс (Adriana Claudia Sanz) .
Победу в категории "Пейзажи" эксперты отдали Заколдованному лесу" Станислао Базилео (Stanislao Basileo | Il bosco incantato).
Победу в категории "Пейзажи" эксперты отдали Заколдованному лесу" Станислао Базилео (Stanislao Basileo | Il bosco incantato).
В категории "Под водой" победило "Скрытое" Милоша Прелевича (Miloš Prelević) победа.
В категории "Под водой" победило "Скрытое" Милоша Прелевича (Miloš Prelević) победа.
"Полосатый охотник" Карима Илия (Karim Iliya) остановился на втором месте в категории "Под водой".
"Полосатый охотник" Карима Илия (Karim Iliya) остановился на втором месте в категории "Под водой".
"Проект пограничной стены" Алехандро Прието (Alejandro Prieto) удостоен специальной премии имени Фреда Хазельхоффа.
"Проект пограничной стены" Алехандро Прието (Alejandro Prieto) удостоен специальной премии имени Фреда Хазельхоффа.
В категории "Растения и грибы" победил "Мертвый лес" Радомира Якубовски (Radomir Jakubowski).
В категории "Растения и грибы" победил "Мертвый лес" Радомира Якубовски (Radomir Jakubowski).
Кадр "Лови момент" Амита Эшеля (Amit Eshel) заслужил высшие оценки жюри.
Кадр "Лови момент" Амита Эшеля (Amit Eshel) заслужил высшие оценки жюри.