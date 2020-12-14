Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/fotokonkurs-1589079978.html
Парк Юрского периода и другие победители Nature Photographer of the Year
Парк Юрского периода и другие победители Nature Photographer of the Year
Организаторы престижного конкурса Nature Photographer of the Year 2020 назвали имена победителей. Работы лауреатов, раскрывающие красоту дикой природы, — в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:40
2020-12-14T13:48
фотография
растения
природа
животные
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589072155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4086442cb45a9d0fe1c6b8cd3777ac18.jpg
Организаторы престижного конкурса Nature Photographer of the Year 2020 назвали имена победителей. Работы лауреатов, раскрывающие красоту дикой природы, — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589072155_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_91ebc41cdc264286a55367db3f480c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, растения, природа, животные, фото, фото

Парк Юрского периода и другие победители Nature Photographer of the Year

13:40 14.12.2020 (обновлено: 13:48 14.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Организаторы престижного конкурса Nature Photographer of the Year 2020 назвали имена победителей. Работы лауреатов, раскрывающие красоту дикой природы, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Roberto Marchegiani/ NPOTY 2020

Титул фотографа-натуралиста года завоевал Роберто Марчегиани (Roberto Marchegiani) и его "Парк Юрского периода".

Roberto Marchegiani. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
1 из 21

Титул фотографа-натуралиста года завоевал Роберто Марчегиани (Roberto Marchegiani) и его "Парк Юрского периода".

© Фото : Roberto Marchegiani/ NPOTY 2020
© Фото : Samantha Stephens/ NPOTY 2020

"Ловушка природы" принесла Саманте Стивенс (Samantha Stephens) победу в категории "Другие животные".

Samantha Stephens. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
2 из 21

"Ловушка природы" принесла Саманте Стивенс (Samantha Stephens) победу в категории "Другие животные".

© Фото : Samantha Stephens/ NPOTY 2020
© Фото : Bart Siebelink/ NPOTY 2020

"Апокалипсис" Барта Зибелинка (Bart Siebelink) одержал верх над конкурентами в категории "Животные Нидерландов".

Bart Siebelink. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
3 из 21

"Апокалипсис" Барта Зибелинка (Bart Siebelink) одержал верх над конкурентами в категории "Животные Нидерландов".

© Фото : Bart Siebelink/ NPOTY 2020
© Фото : Henley Spiers/ NPOTY 2020

"Созвездие орла" Хенли Спирс признали лучшей черно-белой работой конкурса.

Henley Spiers. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
4 из 21

"Созвездие орла" Хенли Спирс признали лучшей черно-белой работой конкурса.

© Фото : Henley Spiers/ NPOTY 2020
© Фото : Yuhui Hu/ NPOTY 2020

"Береги себя", призывает вице-победитель в категории "Другие животные" Юйху Ху (Yuhui Hu).

Yuhui Hu. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
5 из 21

"Береги себя", призывает вице-победитель в категории "Другие животные" Юйху Ху (Yuhui Hu).

© Фото : Yuhui Hu/ NPOTY 2020
© Фото : Jiří Hřebíček/ NPOTY 2020

Второе место в номинации "Птицы" жюри отдало Иржи Гржебичеку (Jiří Hřebíček) и "Беспокойному морю".

Jiří Hřebíček . Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
6 из 21

Второе место в номинации "Птицы" жюри отдало Иржи Гржебичеку (Jiří Hřebíček) и "Беспокойному морю".

© Фото : Jiří Hřebíček/ NPOTY 2020
© Фото : Dmitry Kokh/ NPOTY 2020

Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) удостоен высоких оценок жюри в категории "Под водой" за фото "Ледяной оскал".

Dmitry Kokh. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
7 из 21

Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) удостоен высоких оценок жюри в категории "Под водой" за фото "Ледяной оскал".

© Фото : Dmitry Kokh/ NPOTY 2020
© Фото : Sergio Rivero Beneitez/ NPOTY 2020

"Кокосовый остров" Серджио Риверо Бенеитеса (Sergio Rivero Beneitez) получил высокую оценку экспертов в категории "Другие животные".

Sergio Rivero Beneitez. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
8 из 21

"Кокосовый остров" Серджио Риверо Бенеитеса (Sergio Rivero Beneitez) получил высокую оценку экспертов в категории "Другие животные".

© Фото : Sergio Rivero Beneitez/ NPOTY 2020
© Фото : Joshua Cripps/ NPOTY 2020

Джошуа Крипс (Joshua Cripps) остановился в шаге от победы в категории "Пейзажи" со своим электрическим кадром.

Joshua Cripps. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
9 из 21

Джошуа Крипс (Joshua Cripps) остановился в шаге от победы в категории "Пейзажи" со своим электрическим кадром.

© Фото : Joshua Cripps/ NPOTY 2020
© Фото : Lili Sztrehárszki/ NPOTY 2020

В номинации для фотографов 10-17 лет победу праздновала сосредоточенная на "Крошечных деталях" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki).

Lili Sztrehárszki. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
10 из 21

В номинации для фотографов 10-17 лет победу праздновала сосредоточенная на "Крошечных деталях" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki).

© Фото : Lili Sztrehárszki/ NPOTY 2020
© Фото : Andreas Geh/ NPOTY 2020

"Боевое братство" Андреаса Геха (Andreas Geh) одержало победу в категории "Птицы".

Andreas Geh. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
11 из 21

"Боевое братство" Андреаса Геха (Andreas Geh) одержало победу в категории "Птицы".

© Фото : Andreas Geh/ NPOTY 2020
© Фото : Jo-Anne McArthur/ NPOTY 2020

Лучшей в категории "Человек и природа" стала работа Джо-Энн МакАртур "Надежда в выжженном лесу".

Jo-Anne McArthur. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
12 из 21

Лучшей в категории "Человек и природа" стала работа Джо-Энн МакАртур "Надежда в выжженном лесу".

© Фото : Jo-Anne McArthur/ NPOTY 2020
© Фото : Andrea Pozzi/ NPOTY 2020

В категории "Искусство природы" победил кадр "В ловушке" Андреа Поцци (Andrea Pozzi).

Andrea Pozzi. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
13 из 21

В категории "Искусство природы" победил кадр "В ловушке" Андреа Поцци (Andrea Pozzi).

© Фото : Andrea Pozzi/ NPOTY 2020
© Фото : Artur Stankiewicz/ NPOTY 2020

"Золотой антилопе" Артура Станкевичу (Artur Stankiewicz) достались высокие оценки жюри в категории "Млекопитающие".

Artur Stankiewicz. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
14 из 21

"Золотой антилопе" Артура Станкевичу (Artur Stankiewicz) достались высокие оценки жюри в категории "Млекопитающие".

© Фото : Artur Stankiewicz/ NPOTY 2020
© Фото : Adriana Claudia Sanz/ NPOTY 2020

В категории "Портреты животных" лучшим стал кадр "Я могу пройти?" Адрианы Клаудии Санс (Adriana Claudia Sanz) .

Adriana Claudia Sanz. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
15 из 21

В категории "Портреты животных" лучшим стал кадр "Я могу пройти?" Адрианы Клаудии Санс (Adriana Claudia Sanz) .

© Фото : Adriana Claudia Sanz/ NPOTY 2020
© Фото : Basileo Stanislao/ NPOTY 2020

Победу в категории "Пейзажи" эксперты отдали Заколдованному лесу" Станислао Базилео (Stanislao Basileo | Il bosco incantato).

Basileo Stanislao. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
16 из 21

Победу в категории "Пейзажи" эксперты отдали Заколдованному лесу" Станислао Базилео (Stanislao Basileo | Il bosco incantato).

© Фото : Basileo Stanislao/ NPOTY 2020
© Фото : Milos Prelevic/ NPOTY 2020

В категории "Под водой" победило "Скрытое" Милоша Прелевича (Miloš Prelević) победа.

Milos Prelevic. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
17 из 21

В категории "Под водой" победило "Скрытое" Милоша Прелевича (Miloš Prelević) победа.

© Фото : Milos Prelevic/ NPOTY 2020
© Фото : Karim Iliya/ NPOTY 2020

"Полосатый охотник" Карима Илия (Karim Iliya) остановился на втором месте в категории "Под водой".

Karim Iliya. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
18 из 21

"Полосатый охотник" Карима Илия (Karim Iliya) остановился на втором месте в категории "Под водой".

© Фото : Karim Iliya/ NPOTY 2020
© Фото : Alejandro Prieto/ NPOTY 2020

"Проект пограничной стены" Алехандро Прието (Alejandro Prieto) удостоен специальной премии имени Фреда Хазельхоффа.

Alejandro Prieto. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
19 из 21

"Проект пограничной стены" Алехандро Прието (Alejandro Prieto) удостоен специальной премии имени Фреда Хазельхоффа.

© Фото : Alejandro Prieto/ NPOTY 2020
© Фото : Radomir Jakubowski/ NPOTY 2020

В категории "Растения и грибы" победил "Мертвый лес" Радомира Якубовски (Radomir Jakubowski).

Radomir Jakubowski. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
20 из 21

В категории "Растения и грибы" победил "Мертвый лес" Радомира Якубовски (Radomir Jakubowski).

© Фото : Radomir Jakubowski/ NPOTY 2020
© Фото : Amit Eshel/ NPOTY 2020

Кадр "Лови момент" Амита Эшеля (Amit Eshel) заслужил высшие оценки жюри.

Amit Eshel. Работа победителя конкурса Nature Photographer of the Year 2020
21 из 21

Кадр "Лови момент" Амита Эшеля (Amit Eshel) заслужил высшие оценки жюри.

© Фото : Amit Eshel/ NPOTY 2020
 
ФотографиярастенияприродаЖивотныеФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
Лента новостейМолния