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Флорида отдала все 29 голосов выборщиков Трампу

Флорида отдала все 29 голосов выборщиков Трампу

Все 29 выборщиков Флориды отдали голоса президенту Дональду Трампу, как и планировалось, свидетельствует трансляция заседания. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:46

2020-12-14T22:46

2020-12-14T22:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Все 29 выборщиков Флориды отдали голоса президенту Дональду Трампу, как и планировалось, свидетельствует трансляция заседания.По подсчетам телеканала CNN, счет по выборщикам сейчас 183:167 в пользу Джо Байдена, ожидается победа Байдена со счетом 306:232.Выборщики в соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США голосуют в понедельник во всех штатах. Победитель в том или ином штате получает всех выборщиков от штата за исключением штатов Мэн и Небраска, где действует более сложная система. Интрига в голосовании может появиться только в том случае, если отдельные выборщики проголосуют не так, как им наказали избиратели, что в теории возможно и случалось на практике, но никогда не влияло на результат выборов.

флорида

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире