https://ria.ru/20201214/florida-1589229009.html
Флорида отдала все 29 голосов выборщиков Трампу
Флорида отдала все 29 голосов выборщиков Трампу
Все 29 выборщиков Флориды отдали голоса президенту Дональду Трампу, как и планировалось, свидетельствует трансляция заседания. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:46
2020-12-14T22:46
2020-12-14T22:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6e45af42f899269302442b7c5b1db33.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Все 29 выборщиков Флориды отдали голоса президенту Дональду Трампу, как и планировалось, свидетельствует трансляция заседания.По подсчетам телеканала CNN, счет по выборщикам сейчас 183:167 в пользу Джо Байдена, ожидается победа Байдена со счетом 306:232.Выборщики в соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США голосуют в понедельник во всех штатах. Победитель в том или ином штате получает всех выборщиков от штата за исключением штатов Мэн и Небраска, где действует более сложная система. Интрига в голосовании может появиться только в том случае, если отдельные выборщики проголосуют не так, как им наказали избиратели, что в теории возможно и случалось на практике, но никогда не влияло на результат выборов.
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882146_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c214ea4ced7270d131dfc1ae2866a19d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире