Роухани назвал цель убийства иранского физика
15:38 14.12.2020 (обновлено: 15:55 14.12.2020)
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© AP Photo / Iranian Presidency Office
ТЕГЕРАН, 14 дек – РИА Новости. Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
Роухани вновь пообещал отомстить за убийство ученого в подходящее время и в подходящем месте, однако подчеркнул, что Тегеран "не позволит другим определять место и время" для ответа, поскольку Иран придает большое значение стабильности в регионе.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.
По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.