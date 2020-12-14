https://ria.ru/20201214/fizik-1589141468.html

Роухани назвал цель убийства иранского физика

Роухани назвал цель убийства иранского физика

Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:38

2020-12-14T15:38

2020-12-14T15:55

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

хасан роухани

иран

израиль

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 дек – РИА Новости. Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани."Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.Роухани вновь пообещал отомстить за убийство ученого в подходящее время и в подходящем месте, однако подчеркнул, что Тегеран "не позволит другим определять место и время" для ответа, поскольку Иран придает большое значение стабильности в регионе.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.

https://ria.ru/20201201/fizik-yaderschik-1587131479.html

https://ria.ru/20201209/fizik-1588475106.html

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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, иран, израиль, в мире