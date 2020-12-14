https://ria.ru/20201214/elka-1589055733.html

Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку

Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку

Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:31

2020-12-14T08:31

2020-12-14T08:31

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в сообщении Роскачества.Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже — из резины, часто - в комбинации с другими полимерами. При правильном хранении, указывают эксперты, качественная елка может прослужить не менее десяти лет: лучше всего держать ее в прохладном сухом и темном помещении, чтобы "хвоя" не потеряла цвет. Не следует хранить елку и рядом с отопительными приборами.При выборе искусственной ели рекомендуется провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей."Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад, пять и более: материал может стареть, особенно если каждый год елка стоит на свету. Чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить", - говорится в сообщении.Эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла: это смягчает материал и продлевает ему жизнь. Что касается пожароопасности, то обычно в состав елок добавляют небольшое количество специальных веществ, которые будут препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым. Но если в составе елки есть эластомер (резина), который горит очень хорошо, то с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Роскачество.

https://ria.ru/20201116/elka-1584821349.html

https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html

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россия, роскачество, новый год, общество