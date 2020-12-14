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https://ria.ru/20201214/elka-1589055733.html
Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:31
2020-12-14T08:31
новый год—2021
россия
роскачество
новый год
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в сообщении Роскачества.Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже — из резины, часто - в комбинации с другими полимерами. При правильном хранении, указывают эксперты, качественная елка может прослужить не менее десяти лет: лучше всего держать ее в прохладном сухом и темном помещении, чтобы "хвоя" не потеряла цвет. Не следует хранить елку и рядом с отопительными приборами.При выборе искусственной ели рекомендуется провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей."Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад, пять и более: материал может стареть, особенно если каждый год елка стоит на свету. Чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить", - говорится в сообщении.Эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла: это смягчает материал и продлевает ему жизнь. Что касается пожароопасности, то обычно в состав елок добавляют небольшое количество специальных веществ, которые будут препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым. Но если в составе елки есть эластомер (резина), который горит очень хорошо, то с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Роскачество.
https://ria.ru/20201116/elka-1584821349.html
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россия, роскачество, новый год, общество

Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку

08:31 14.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление ГУМа
Новогоднее оформление ГУМа - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в сообщении Роскачества.
Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже — из резины, часто - в комбинации с другими полимерами. При правильном хранении, указывают эксперты, качественная елка может прослужить не менее десяти лет: лучше всего держать ее в прохладном сухом и темном помещении, чтобы "хвоя" не потеряла цвет. Не следует хранить елку и рядом с отопительными приборами.
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"Новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней. Однако если елка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется", - указывает Роскачество.

При выборе искусственной ели рекомендуется провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей.
"Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад, пять и более: материал может стареть, особенно если каждый год елка стоит на свету. Чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить", - говорится в сообщении.
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Эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла: это смягчает материал и продлевает ему жизнь. Что касается пожароопасности, то обычно в состав елок добавляют небольшое количество специальных веществ, которые будут препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым. Но если в составе елки есть эластомер (резина), который горит очень хорошо, то с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Роскачество.
 
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