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https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html
Московские власти оценили влияние пандемии на экономику
Московские власти оценили влияние пандемии на экономику
Экономическая ситуация в Москве намного лучше, чем прогнозировалось в связи с пандемией, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:25
2020-12-14T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве намного лучше, чем прогнозировалось в связи с пандемией, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Заммэра также отметил, что предприниматели меняют формат работы, взаимодействия с потребителями, отмечается существенный рост в онлайн-торговле, но не все отрасли смогли восстановиться из-за введенных ограничений."Мы как правительство Москвы стараемся вводить минимальные ограничения в городе, понимаем, что благодаря тому, что весной мы подготовили систему здравоохранения, существенно ее модернизировали, таким образом, те ограничения, которые есть сейчас - это минимальные возможные из всех, которые могли быть применимы", - заключил заммэра.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Московские власти оценили влияние пандемии на экономику

12:25 14.12.2020 (обновлено: 12:42 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве намного лучше, чем прогнозировалось в связи с пандемией, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Те ограничения, которые вводились и действуют по-прежнему на территории города, то здесь мы переживаем с наименьшими потерями, даже в целом экономика себя чувствует лучше, чем изначально мы прогнозировали", - сообщил Ефимов в рамках заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.
Заммэра также отметил, что предприниматели меняют формат работы, взаимодействия с потребителями, отмечается существенный рост в онлайн-торговле, но не все отрасли смогли восстановиться из-за введенных ограничений.
"Мы как правительство Москвы стараемся вводить минимальные ограничения в городе, понимаем, что благодаря тому, что весной мы подготовили систему здравоохранения, существенно ее модернизировали, таким образом, те ограничения, которые есть сейчас - это минимальные возможные из всех, которые могли быть применимы", - заключил заммэра.
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Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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