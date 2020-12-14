https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html

Московские власти оценили влияние пандемии на экономику

Московские власти оценили влияние пандемии на экономику

Экономическая ситуация в Москве намного лучше, чем прогнозировалось в связи с пандемией, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:25

2020-12-14T12:25

2020-12-14T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономическая ситуация в Москве намного лучше, чем прогнозировалось в связи с пандемией, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Заммэра также отметил, что предприниматели меняют формат работы, взаимодействия с потребителями, отмечается существенный рост в онлайн-торговле, но не все отрасли смогли восстановиться из-за введенных ограничений."Мы как правительство Москвы стараемся вводить минимальные ограничения в городе, понимаем, что благодаря тому, что весной мы подготовили систему здравоохранения, существенно ее модернизировали, таким образом, те ограничения, которые есть сейчас - это минимальные возможные из всех, которые могли быть применимы", - заключил заммэра.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588650046.html

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