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https://ria.ru/20201214/efremov-1589112984.html
Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями
Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями
Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что актер Михаил Ефремов извинился перед ним за свои нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:49
2020-12-14T13:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что актер Михаил Ефремов извинился перед ним за свои нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, представлявшим интересы потерпевших, и обвинял того в непрофессионализме, расизме и других грехах."Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", - заявил Добровинский.По его словам, если артист "писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение - ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить"."Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители", - отметил юрист и пожелал Ефремову удачи.До этого письмо с извинениями актер направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201209/efremov-1588416878.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями

13:49 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что актер Михаил Ефремов извинился перед ним за свои нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.
В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, представлявшим интересы потерпевших, и обвинял того в непрофессионализме, расизме и других грехах.
"Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", - заявил Добровинский.
По его словам, если артист "писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение - ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить".
"Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители", - отметил юрист и пожелал Ефремову удачи.
До этого письмо с извинениями актер направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:22
Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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