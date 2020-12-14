https://ria.ru/20201214/efremov-1589112984.html

Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями

Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями

Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что актер Михаил Ефремов извинился перед ним за свои нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что актер Михаил Ефремов извинился перед ним за свои нелицеприятные реплики в ходе судебного процесса.В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, представлявшим интересы потерпевших, и обвинял того в непрофессионализме, расизме и других грехах."Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", - заявил Добровинский.По его словам, если артист "писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение - ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить"."Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители", - отметил юрист и пожелал Ефремову удачи.До этого письмо с извинениями актер направил супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201209/efremov-1588416878.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия