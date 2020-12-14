https://ria.ru/20201214/dtp-1589056850.html
Чемпион Европы по армрестлингу среди инвалидов погиб в ДТП в Сургуте
Чемпион Европы по армрестлингу среди инвалидов погиб в ДТП в Сургуте
Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в ДТП, сообщает федерация армрестлинга... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:50
2020-12-14T08:50
2020-12-14T08:50
сургут
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в ДТП, сообщает федерация армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа."В автокатастрофе в возрасте 24 лет мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища - Аслана Темирсултанова. Аслан являлся членом сборной России, чемпионом России и Европы по армрестлингу, сделал очень большой вклад в развитие этого вида спорта у нас в регионе", - говорится в сообщении.В управлении МВД по Сургуту уточнили РИА Новости, что авария произошла в субботу поздно вечером в центре города.По его словам, предварительно, виновным в ДТП является водитель отечественной легковушки.Темирсултанов в 2019 году стал чемпионом Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения в своей весовой категории, а годом ранее завоевал серебро чемпионата мира. Кроме того, он является неоднократным призером европейских чемпионатов по этому виду спорта. В интервью пресс-службе регионального центра адаптивного спорта в октябре Темирсултанов отмечал, что после окончания спортивной карьеры планирует остаться в Югре и заняться реабилитацией людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html
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сургут, дтп, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в ДТП, сообщает федерация армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа.
"В автокатастрофе в возрасте 24 лет мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища - Аслана Темирсултанова. Аслан являлся членом сборной России, чемпионом России и Европы по армрестлингу, сделал очень большой вклад в развитие этого вида спорта у нас в регионе", - говорится в сообщении.
В управлении МВД по Сургуту
уточнили РИА Новости, что авария произошла в субботу поздно вечером в центре города.
"Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry... Водитель Lada получил травмы, был доставлен в больницу, пассажир 1996 года рождения скончался в карете скорой помощи", - пояснил представитель ведомства.
По его словам, предварительно, виновным в ДТП является водитель отечественной легковушки.
Темирсултанов в 2019 году стал чемпионом Европы
по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения в своей весовой категории, а годом ранее завоевал серебро чемпионата мира. Кроме того, он является неоднократным призером европейских чемпионатов по этому виду спорта. В интервью пресс-службе регионального центра адаптивного спорта в октябре Темирсултанов отмечал, что после окончания спортивной карьеры планирует остаться в Югре и заняться реабилитацией людей с инвалидностью.