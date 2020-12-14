https://ria.ru/20201214/dtp-1589050883.html

Число жертв ДТП в Кузбассе выросло до трех человек

Число жертв ДТП в Кузбассе выросло до трех человек

Количество погибших в результате ДТП с участием двух Hyundai Solaris на трассе в Кузбассе увеличилось до трех, погибшей на месте ДТП, по уточненным данным, было РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T06:34

2020-12-14T06:34

2020-12-14T06:34

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате ДТП с участием двух Hyundai Solaris на трассе в Кузбассе увеличилось до трех, погибшей на месте ДТП, по уточненным данным, было 15 лет.Ранее сообщалось, что в воскресенье при столкновении двух автомобилей на 16-м километре трассы "Кемерово – Промышленная" пострадали шесть человек, двое из них – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения – погибли на месте аварии, еще четверо были госпитализированы."Мужчина 1971 года рождения ночью умер в реанимации", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик."Погибшей на месте аварии было 15 лет", – уточнили в пресс-службе полицейского главка.

https://ria.ru/20201212/dtp-1588927378.html

кемеровская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия