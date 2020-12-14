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Число жертв ДТП в Кузбассе выросло до трех человек
Число жертв ДТП в Кузбассе выросло до трех человек
Количество погибших в результате ДТП с участием двух Hyundai Solaris на трассе в Кузбассе увеличилось до трех, погибшей на месте ДТП, по уточненным данным, было РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T06:34
2020-12-14T06:34
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате ДТП с участием двух Hyundai Solaris на трассе в Кузбассе увеличилось до трех, погибшей на месте ДТП, по уточненным данным, было 15 лет.Ранее сообщалось, что в воскресенье при столкновении двух автомобилей на 16-м километре трассы "Кемерово – Промышленная" пострадали шесть человек, двое из них – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения – погибли на месте аварии, еще четверо были госпитализированы."Мужчина 1971 года рождения ночью умер в реанимации", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик."Погибшей на месте аварии было 15 лет", – уточнили в пресс-службе полицейского главка.
https://ria.ru/20201212/dtp-1588927378.html
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кемеровская область, происшествия

Число жертв ДТП в Кузбассе выросло до трех человек

06:34 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 дек - РИА Новости. Количество погибших в результате ДТП с участием двух Hyundai Solaris на трассе в Кузбассе увеличилось до трех, погибшей на месте ДТП, по уточненным данным, было 15 лет.
Ранее сообщалось, что в воскресенье при столкновении двух автомобилей на 16-м километре трассы "Кемерово – Промышленная" пострадали шесть человек, двое из них – женщина 1995 года рождения и мужчина 1952 года рождения – погибли на месте аварии, еще четверо были госпитализированы.
"Мужчина 1971 года рождения ночью умер в реанимации", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик.
"Погибшей на месте аварии было 15 лет", – уточнили в пресс-службе полицейского главка.
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