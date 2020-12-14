https://ria.ru/20201214/dostoyanie-1589130967.html

"Шрека" признали национальным достоянием США

"Шрека" признали национальным достоянием США

Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:56

2020-12-14T14:56

2020-12-14T16:07

шрек (мультфильм)

сша

культура

кристофер нолан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/32071/45/320714541_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_0d6e6f96348609e9f57aba481422a05e.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety. Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.

https://ria.ru/20201213/kino-1588966697.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шрек (мультфильм), сша, кристофер нолан