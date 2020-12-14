https://ria.ru/20201214/dostoyanie-1589130967.html
"Шрека" признали национальным достоянием США
"Шрека" признали национальным достоянием США
Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:56
2020-12-14T14:56
2020-12-14T16:07
шрек (мультфильм)
сша
культура
кристофер нолан
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety. Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.
https://ria.ru/20201213/kino-1588966697.html
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шрек (мультфильм), сша, кристофер нолан
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety
.
Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.
Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.
Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.
Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.