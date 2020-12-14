Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201214/dostoyanie-1589130967.html
"Шрека" признали национальным достоянием США
"Шрека" признали национальным достоянием США
Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:56
2020-12-14T16:07
шрек (мультфильм)
сша
культура
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/32071/45/320714541_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_0d6e6f96348609e9f57aba481422a05e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety. Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.
https://ria.ru/20201213/kino-1588966697.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/32071/45/320714541_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_391c38ae5b2f7676b29d80ae18c0efed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шрек (мультфильм), сша, кристофер нолан

"Шрека" признали национальным достоянием США

14:56 14.12.2020 (обновлено: 16:07 14.12.2020)
 
© Фото : maveric2003Библиотека Конгресса США
Библиотека Конгресса США - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : maveric2003
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety.
Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.
Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.
Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.
Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 06:56Культура
Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
 
КультураШрек (мультфильм)СШАКристофер Нолан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
16:19МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
16:14"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
16:11В Совфеде призвали активнее развивать космические программы
Лента новостейМолния