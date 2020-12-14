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Россия входит в двадцатку лучших стран мира по развитию допобразования
Россия входит в двадцатку лучших стран мира по развитию допобразования
Россия входит в мировой топ-20 стран по развитию дополнительного образования детей, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:15
2020-12-14T11:15
юнеско
образование - общество
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия входит в мировой топ-20 стран по развитию дополнительного образования детей, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.Она отметила, что только в XIX веке международное сообщество стало активно интересоваться вопросами развития дополнительного образования детей, это отражено в обзорах ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Наумова добавила, что дополнительное образование связывается с положительными эффектами для развития в обучении, академической успеваемости, для повышения мотивации к научной карьере, развития самодисциплины, формирования социальных навыков.По словам Наумовой, еще одна особенность российской системы дополнительного образования состоит в том, что она является полноправным преемником советской системы дополнительного образования, благодаря чему имеются государственные гарантии доступности дополнительного образования для юных граждан. Она обратила внимание на то, что по общеевропейской и общемировой практике система допобразования развивается без существенной государственной поддержки, в основном находится в негосударственном секторе.
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юнеско, образование - общество, общество

Россия входит в двадцатку лучших стран мира по развитию допобразования

11:15 14.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗанятия в театральной студии "Петрушка" в детском саду комбинированного вида № 18 в городе Самаре
Занятия в театральной студии Петрушка в детском саду комбинированного вида № 18 в городе Самаре - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия входит в мировой топ-20 стран по развитию дополнительного образования детей, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.
Она отметила, что только в XIX веке международное сообщество стало активно интересоваться вопросами развития дополнительного образования детей, это отражено в обзорах ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Наумова добавила, что дополнительное образование связывается с положительными эффектами для развития в обучении, академической успеваемости, для повышения мотивации к научной карьере, развития самодисциплины, формирования социальных навыков.

"Очень важно, что Россия входит уже сейчас в двадцатку стран с очень сильно развитой системой дополнительного образования, не только как самостоятельно-институциональных, но и в рамках общеобразовательных школ", - рассказала Наумова в ходе пленарной сессии VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей. Она также уточнила, что в общеевропейской практике дополнительные программы реализуются прежде всего на базе школ.

По словам Наумовой, еще одна особенность российской системы дополнительного образования состоит в том, что она является полноправным преемником советской системы дополнительного образования, благодаря чему имеются государственные гарантии доступности дополнительного образования для юных граждан. Она обратила внимание на то, что по общеевропейской и общемировой практике система допобразования развивается без существенной государственной поддержки, в основном находится в негосударственном секторе.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 14:25
АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования
 
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