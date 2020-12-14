https://ria.ru/20201214/dopobrazovanie-1589078232.html

Россия входит в двадцатку лучших стран мира по развитию допобразования

Россия входит в двадцатку лучших стран мира по развитию допобразования

Россия входит в мировой топ-20 стран по развитию дополнительного образования детей, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:15

2020-12-14T11:15

2020-12-14T11:15

юнеско

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149532/40/1495324054_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_b53f4ef45927216d04222b200b9513e3.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия входит в мировой топ-20 стран по развитию дополнительного образования детей, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.Она отметила, что только в XIX веке международное сообщество стало активно интересоваться вопросами развития дополнительного образования детей, это отражено в обзорах ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Наумова добавила, что дополнительное образование связывается с положительными эффектами для развития в обучении, академической успеваемости, для повышения мотивации к научной карьере, развития самодисциплины, формирования социальных навыков.По словам Наумовой, еще одна особенность российской системы дополнительного образования состоит в том, что она является полноправным преемником советской системы дополнительного образования, благодаря чему имеются государственные гарантии доступности дополнительного образования для юных граждан. Она обратила внимание на то, что по общеевропейской и общемировой практике система допобразования развивается без существенной государственной поддержки, в основном находится в негосударственном секторе.

https://ria.ru/20200729/1575107726.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, образование - общество, общество