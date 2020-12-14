https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

"Зеленскому надо опасаться". Чем Киев отплатил Лукашенко за дипломатию

"Зеленскому надо опасаться". Чем Киев отплатил Лукашенко за дипломатию

Украина не стала вводить новые санкции против чиновников Белоруссии вслед за Евросоюзом и США, хотя недавно Киев отказывал Александру Лукашенко в праве... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:00

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина не стала вводить новые санкции против чиновников Белоруссии вслед за Евросоюзом и США, хотя недавно Киев отказывал Александру Лукашенко в праве называться президентом. Белорусский лидер всегда был активен на постсоветском пространстве, в частности, выступал посредником в урегулировании конфликта в Донбассе. Помогает ли это ему сейчас — разбиралось РИА Новости. Интерес к ближним и дальнимБелорусский лидер привык к роли посредника. Но один из эпизодов его дипломатической деятельности произвел недавно большой скандал. В Сети появилась запись беседы президентов Белоруссии и Армении. Лукашенко говорил о готовности главы Азербайджана Ильхама Алиева заплатить пять миллиардов долларов за семь районов Нагорного Карабаха. Его визави выразил готовность отдать шесть миллиардов. В Армении, по сути, подтвердили, что разговор был, но от пояснений отказались. "Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая, что заседания закрытого формата обсуждениям не подлежат", — уточнили в команде бывшего главы государства. В 2018 году Лукашенко рассказывал без подробностей о посредничестве в переговорах между Баку и Ереваном. В частности, упомянул, что Россия и Белоруссия предлагали Армении помощь в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Еще меньше белорусский президент распространялся о связях с Баку. Минск искал на берегах Каспия альтернативных поставщиков нефти, а сам поставлял Азербайджану технику, в том числе военную. Это вызывало недовольство у руководства Армении, состоящей, как и Белоруссия, в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тесные контакты Минска и Баку даже привели к небольшой дипломатической перепалке. Лукашенко тогда обсудил с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым саммит ОДКБ. Армянский премьер Никол Пашинян потребовал объяснений. "Это примерно то же самое, как если бы я, например, пригласил посла страны, не входящей в ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей", — возмущался глава правительства Армении. Но не всегда дипломатию Минска сопровождал чисто прагматичный расчет. Белорусский лидер интересовался политикой даже в далекой Средней Азии. В 2010-м он приютил бежавшего из Киргизии президента Курманбека Бакиева, что имело последствия — Бишкек хотел получить беглого главу государства обратно. Спустя два года разразился очередной скандал: в Киргизии увидели на фотографиях из Минска брата Курманбека Бакиева — бывшего руководителя службы охраны президента Жаныбека Бакиева, которого обвиняли в массовых убийствах. Лукашенко позже объяснял, что спас бывшего президента Киргизии из чисто сентиментальных побуждений. Вспоминал, что Бакиев просил помочь хотя бы его семье: "Я шел по улице, а рядом со мной шел такой же сынишка мой, как его. И я это представил. И потом подумал: ну какие же сволочи… Послал самолет и вывез его оттуда вместе с детишками". "Официальная позиция — Александр Лукашенко"Максимальную активность президент Белоруссии проявил на украинском направлении. Посредничал он и в конфликте между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Ключевые документы — так называемые первые и вторые Минские соглашения — подписали, как ясно из названия, в столице Белоруссии. С Киевом Лукашенко вел себя прагматично. В 2017-м глава украинского государства Петр Порошенко выражал ему благодарность за предоставление Минска в качестве площадки. И польстил то ли коллеге, то ли себе, заявив, что эти переговоры войдут в учебники по дипломатии.Особо Порошенко отметил поддержку Минска в условиях конфликта в Донбассе. И уточнил — Лукашенко дал гарантии, что территория Белоруссии "никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины". Отдельно стороны обговорили экономические вопросы: условились поднять объем товарооборота до пяти миллиардов долларов. К тому времени на Украине уже запустили проект, который можно назвать продуктом успешной кооперации Белоруссии и Украины. С 2016 года для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии собирали грузовики Минского автозавода под маркой "Богдан". Правда, как сообщали СМИ, помимо белорусских комплектующих, в ход шли китайские и турецкие детали. Журналисты утверждали, что эта автомашина стала основным грузовиком для украинских военных. На Украине сотрудничество двух стран в сфере обороны восприняли неоднозначно. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко критиковал власти, заявляя, что корпорацией "Богдан", на заводе которой собирают автомобили, якобы владеет Порошенко.Последний утверждал, что уже не имеет к "Богдану" отношения. Тогда же Минск выдвинулся на лидирующие позиции в поставках на Украину нефтепродуктов. В 2018-м Москва объявила о прекращении их экспорта в Белоруссию, поскольку республика продавала излишки в соседнюю страну. В 2019 году Лукашенко ответил на упреки в том, что в баках украинских танков — белорусское горючее. "Я поручил разобраться. Мне доложили, что там все дизельное топливо российское. И россияне постоянно наращивают объемы поставок бензина и дизельного топлива на Украину", — утверждал Лукашенко. Действительно, запрет на экспорт российских нефтепродуктов Киеву начал действовать только в 2019-м. После того как Порошенко проиграл выборы, Лукашенко говорил: "Нет, мы с ним после этого не общались. Не считаю, что Петро, когда говорил "дорогой Александр Григорьевич", так и думал". Впрочем, с новым украинским президентом тепла в отношениях тоже не было. После выборов в Белоруссии, когда начались массовые протесты, Владимир Зеленский дал рекомендацию Лукашенко: "Как всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новое голосование. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И объявил бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте".Потом выяснилось, что Киев будет называть Лукашенко просто по имени, без упоминания должности. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос СМИ, считают ли президента соседней республики "незаконно избранным" или "нелегитимным". "Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко", — подчеркнул дипломат. Белорусский лидер не оставил без внимания непрошеные советы и выпады Киева. "Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом", — заметил Лукашенко, напомнив, что рейтинг украинского коллеги упал практически вдвое. И заключил: "Чья б корова мычала, а Зеленского молчала".Партнер по-прежнему важныйКиев пытается одновременно солидаризоваться с ЕС и не портить отношения с Минском, объясняет представитель Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. "Украина присоединилась к первому пакету европейских санкций в сентябре. Но затем последовал второй пакет, в который включили Лукашенко и его старшего сына — советника по национальной безопасности. И тут Украина уклонилась от "солидарности", — говорит эксперт. А недавно глава украинского МИД отметил, что Киев не видит оснований безоговорочно следовать политике ЕС в ограничении торговли с Минском. "Если в ЕС поставят вопрос ребром "или — или", украинские чиновники присоединятся к санкциям. Но все знают, что для Украины Белоруссия — важный партнер. При всем накале риторики в практической плоскости Киев не делает резких шагов", — напоминает Мельянцов. В Киеве многие политики полагают, что в 2014-м Лукашенко спас новые власти Украины, оказавшиеся из-за конфликта в Донбассе и разрыва торговых связей с Россией в тяжелом положении, продолжает эксперт. Отсутствие военных баз возле границы с белорусской стороны и гарантию безопасности северных рубежей украинские чиновники восприняли с благодарностью. Поэтому реальные отношения между Киевом и Минском определяются не столько публичной дипломатией, сколько экономическими связями, которые стороны наладили, в том числе и в последнее время. Российский политолог Александр Носович считает: попытки следовать национальным интересам и параллельно "синхронизироваться" с давлением ЕС на власти Белоруссии даются Украине непросто. "В Киеве понимают, что ограничения ударят по украинской экономике. Поэтому Кулеба сказал, что страна не присоединяется к санкциям, а потом обреченно добавил: "Это пока".Личный фактор, по словам эксперта, не определяет украинско-белорусские отношения. "В августе Лукашенко в интервью Гордону говорил Зеленскому комплименты — какой он замечательный и, будь он руководителем другой страны, было бы лучше. А спустя несколько дней Зеленский безоговорочно поддержал белорусские протесты и выступил против Лукашенко", — приводит пример политолог. В целом же, как предсказывает Носович, дипломатическая активность белорусского лидера снизится. Например, на перспективах его эффективного миротворчества в Донбассе можно ставить крест. Предлагая Минск в качестве переговорной площадки, глава республики не только выступал как посредник, но и укреплял собственные позиции в глазах лидеров Франции и Германии. Вся активность белорусского лидера в урегулировании конфликтов в странах бывшего СССР строилась на стремлении преподнести себя как активного субъекта международных отношений, добавляет политолог. "Сейчас же Берлин и Париж привечают Светлану Тихановскую, называют Лукашенко нелегитимным президентом, так что эту страницу можно считать перевернутой". Хотя эра большой дипломатии для Лукашенко в обозримой перспективе завершилась, в Минске все еще говорят о многовекторности, надеясь на изменение ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/lukashenko-putin-1578618388.html

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Лукашенко: "Запад готовит "пакости" Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами. 2020-12-14T08:00 true PT0M19S

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