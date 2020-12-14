Девочку, которую полгода держали в шкафу на Урале, выписали из больницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Девочку, госпитализированную с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в свердловском Карпинске, выписали из больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов.
"Ее (девочку) выписали в конце прошлой недели. Состояние стабильное, вес более 6 килограммов", - сказала собеседница агентства.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщал РИА Новости, что девочка не сразу будет передана родственникам, которые готовы оформить над ней опеку, а будет переведена в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до окончания следствия над ее матерью. Самой женщине суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.