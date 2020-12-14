Дерипаска дважды за день раскритиковал политику ЦБ в отношении аграриев
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска дважды за понедельник опубликовал посты в своем телеграм-канале, в которых резко критикует кредитную политику Центробанка РФ по отношению к сельхозпроизводителям.
"Много лет они (аграрии - ред.) выживали не столько благодаря, сколько вопреки. Сначала ЦБ РФ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам. Фактически это означало прямую поддержку импорта, и зарубежные производители все больше заполняли полки наших магазинов своими товарами", - пишет Дерипаска.
Он добавляет, что "затем курс рубля был отпущен, но процентные ставки взлетели до запредельных уровней благодаря политике ЦБ". "В тот момент, когда нужно было развивать импортозамещение, Центральный банк стал привычно душить отечественных производителей, почему-то считая, что недоинвестирование в производство и логистику, а заодно и зажимание внутреннего спроса помогут бороться с инфляцией", - считает миллиардер.
"Результаты такой борьбы с инфляцией мы сейчас все видим. Российский внутренний рынок стал крайне зависим от ситуации на внешнем. И как только Европа и Америка увеличили денежную эмиссию ради борьбы с кризисом (что и нам бы не помешало), цены на мировом рынке поползли вверх. Вот только у них сначала удалось достигнуть минимизации издержек у внутренних производителей, в том числе на финансирование, и стабильного превышения объемов производства над внутренними потребностями. А у нас о необходимости снижения издержек производителей задумываться не принято. Вот и результат от погони за импортным достатком. Так что продолжаем пожинать плоды политики нашего упрямого ЦБ", - заключает бизнесмен.
"Кстати, этот ЦБ уже похоронил одно Правительство - Медведева", - добавил Дерипаска в еще одном сообщении в своем канале.
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