https://ria.ru/20201214/deripaska-1589112849.html

Дерипаска дважды за день раскритиковал политику ЦБ в отношении аграриев

Дерипаска дважды за день раскритиковал политику ЦБ в отношении аграриев

Миллиардер Олег Дерипаска дважды за понедельник опубликовал посты в своем телеграм-канале, в которых резко критикует кредитную политику Центробанка РФ по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

2020-12-14T13:49

дмитрий медведев

центральный банк рф (цб рф)

олег дерипаска

европа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40872/49/408724986_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_bb5a6592483f100e361265de1e850007.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска дважды за понедельник опубликовал посты в своем телеграм-канале, в которых резко критикует кредитную политику Центробанка РФ по отношению к сельхозпроизводителям.Он добавляет, что "затем курс рубля был отпущен, но процентные ставки взлетели до запредельных уровней благодаря политике ЦБ". "В тот момент, когда нужно было развивать импортозамещение, Центральный банк стал привычно душить отечественных производителей, почему-то считая, что недоинвестирование в производство и логистику, а заодно и зажимание внутреннего спроса помогут бороться с инфляцией", - считает миллиардер."Результаты такой борьбы с инфляцией мы сейчас все видим. Российский внутренний рынок стал крайне зависим от ситуации на внешнем. И как только Европа и Америка увеличили денежную эмиссию ради борьбы с кризисом (что и нам бы не помешало), цены на мировом рынке поползли вверх. Вот только у них сначала удалось достигнуть минимизации издержек у внутренних производителей, в том числе на финансирование, и стабильного превышения объемов производства над внутренними потребностями. А у нас о необходимости снижения издержек производителей задумываться не принято. Вот и результат от погони за импортным достатком. Так что продолжаем пожинать плоды политики нашего упрямого ЦБ", - заключает бизнесмен."Кстати, этот ЦБ уже похоронил одно Правительство - Медведева", - добавил Дерипаска в еще одном сообщении в своем канале.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589097297.html

https://ria.ru/20201127/lykova-1586562156.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, европа, сша, экономика