https://ria.ru/20201214/defitsit-1589223769.html

В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен

В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен

Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T21:26

2020-12-14T21:26

2020-12-14T21:26

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20201214/maslo-1589132322.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика