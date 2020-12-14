https://ria.ru/20201214/defitsit-1589223769.html
В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен
В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен
Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:26
2020-12-14T21:26
2020-12-14T21:26
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика