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В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен
В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен
Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:26
2020-12-14T21:26
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен

21:26 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПачки с сахаром на полке магазина
Пачки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
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