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В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира
В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира
Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:56
2020-12-14T05:56
2020-12-14T05:56
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник управление на транспорте по ДФО.По информации транспортных полицейских, с борта самолета был снят 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в туалете самолета.В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.
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хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник управление на транспорте по ДФО.
По информации транспортных полицейских, с борта самолета был снят 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в туалете самолета.
"Сотрудниками ЛОП в аэропорту города Хабаровска
мужчина был доставлен в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.