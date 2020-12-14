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В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира
В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира
Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:56
2020-12-14T05:56
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник управление на транспорте по ДФО.По информации транспортных полицейских, с борта самолета был снят 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в туалете самолета.В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.
https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html
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хабаровск, общество

В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира

05:56 14.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник управление на транспорте по ДФО.
По информации транспортных полицейских, с борта самолета был снят 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в туалете самолета.
"Сотрудниками ЛОП в аэропорту города Хабаровска мужчина был доставлен в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.
Кадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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