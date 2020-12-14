https://ria.ru/20201214/deboshir-1589050109.html

В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира

В Хабаровске сняли с рейса нетрезвого авиапассажира

Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T05:56

2020-12-14T05:56

2020-12-14T05:56

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Нетрезвого пассажира, закурившего в самолете, вылетающем по маршруту "Хабаровск-Магадан", сняли с рейса, ему грозит 15 суток ареста, сообщает в понедельник управление на транспорте по ДФО.По информации транспортных полицейских, с борта самолета был снят 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в туалете самолета.В отношении мужчины составлены административные протоколы по статьям "появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html

хабаровск

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хабаровск, общество