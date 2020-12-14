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"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"
"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"
Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:19
2020-12-14T17:53
россия
подводные лодки проекта 955 "борей"
архангельская область
япония
безопасность
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей.В минувшую субботу в российском Министерстве обороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава". Запущенные из Охотского моря ракеты поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Их полет прошел в штатном режиме. В оборонном ведомстве высоко оценили профессионализм и выучку экипажа атомного подводного крейсера.Сами сообщения японских СМИ носят преимущественно фактологический характер. Соответствующие новости опубликовали "Майнити симбун", "Асахи Симбун" и "Нихон кэйдзай симбун", а также ряд региональных и интернет-изданий.У некоторых японских читателей эти новости вызвали тревогу."Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем", — отметил один из них."Нам нужны атомные подводные лодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские", — согласился с ним другой."Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!" — встревожились в комментариях."Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!" — выразил надежду один из читателей.При этом многие из них раскритиковали "чересчур миролюбивую", по их мнению, политику японского руководства в отношении России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html
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россия, подводные лодки проекта 955 "борей", архангельская область, япония, безопасность

"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"

17:19 14.12.2020 (обновлено: 17:53 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей.
В минувшую субботу в российском Министерстве обороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава". Запущенные из Охотского моря ракеты поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Их полет прошел в штатном режиме. В оборонном ведомстве высоко оценили профессионализм и выучку экипажа атомного подводного крейсера.
Кадры запуска баллистических ракет с подлодки Владимир Мономах - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Сами сообщения японских СМИ носят преимущественно фактологический характер. Соответствующие новости опубликовали "Майнити симбун", "Асахи Симбун" и "Нихон кэйдзай симбун", а также ряд региональных и интернет-изданий.
У некоторых японских читателей эти новости вызвали тревогу.
"Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем", — отметил один из них.
"Нам нужны атомные подводные лодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские", — согласился с ним другой.
"Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!" — встревожились в комментариях.
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах
"Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!" — выразил надежду один из читателей.
При этом многие из них раскритиковали "чересчур миролюбивую", по их мнению, политику японского руководства в отношении России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияПодводные лодки проекта 955 "Борей"Архангельская областьЯпонияБезопасность
 
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