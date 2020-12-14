https://ria.ru/20201214/bulava-1589178756.html

"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"

"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"

Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:19

2020-12-14T17:19

2020-12-14T17:53

россия

подводные лодки проекта 955 "борей"

архангельская область

япония

безопасность

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" вызвали бурную реакцию у японских читателей.В минувшую субботу в российском Министерстве обороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава". Запущенные из Охотского моря ракеты поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Их полет прошел в штатном режиме. В оборонном ведомстве высоко оценили профессионализм и выучку экипажа атомного подводного крейсера.Сами сообщения японских СМИ носят преимущественно фактологический характер. Соответствующие новости опубликовали "Майнити симбун", "Асахи Симбун" и "Нихон кэйдзай симбун", а также ряд региональных и интернет-изданий.У некоторых японских читателей эти новости вызвали тревогу."Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем", — отметил один из них."Нам нужны атомные подводные лодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские", — согласился с ним другой."Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!" — встревожились в комментариях."Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!" — выразил надежду один из читателей.При этом многие из них раскритиковали "чересчур миролюбивую", по их мнению, политику японского руководства в отношении России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html

https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

россия

архангельская область

япония

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россия, подводные лодки проекта 955 "борей", архангельская область, япония, безопасность