https://ria.ru/20201214/brifing-1589173047.html
Брифинг создателей вакцины "Спутник V". Прямая трансляция
Брифинг создателей вакцины "Спутник V". Прямая трансляция
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:57
2020-12-14T16:57
2020-12-14T17:17
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
воз
коронавирус в россии
здоровье - общество
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по научной работе НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов проводят брифинг, где отвечают на вопросы журналистов о вакцине "Спутник V".Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V". В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Брифинг по вакцине "Спутник V"
LIVE: Брифинг по вакцине "Спутник V"
2020-12-14T16:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, воз, видео, коронавирус в россии, здоровье - общество
Брифинг создателей вакцины "Спутник V". Прямая трансляция
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по научной работе НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов проводят брифинг, где отвечают на вопросы журналистов о вакцине "Спутник V".
2020-12-14T16:57
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PT33M28S
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по научной работе НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов проводят брифинг, где отвечают на вопросы журналистов о вакцине "Спутник V".
Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V". В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.