https://ria.ru/20201214/brifing-1589173047.html

Брифинг создателей вакцины "Спутник V". Прямая трансляция

Брифинг создателей вакцины "Спутник V". Прямая трансляция

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:57

2020-12-14T16:57

2020-12-14T17:17

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

воз

коронавирус в россии

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589172171_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d0b7095013b608c1a3c927558c32f523.jpg

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и директор по научной работе НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов проводят брифинг, где отвечают на вопросы журналистов о вакцине "Спутник V".Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V". В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Брифинг по вакцине "Спутник V" LIVE: Брифинг по вакцине "Спутник V" 2020-12-14T16:57 true PT33M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, воз, видео, коронавирус в россии, здоровье - общество