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В России вступили в силу новые правила оформления больничного
В России вступили в силу новые правила оформления больничного
В понедельник вступили в силу новые правила оформления больничного. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:15
2020-12-14T09:11
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В понедельник вступили в силу новые правила оформления больничного. Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант медучреждение сможет оформить по предъявлении документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС.Больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней. Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, то достаточно будет одного при болезни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудоспособности, то на двух детей оформят один, а на третьего ребенка — второй.Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.В новом порядке оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам. Если беременность многоплодная и роды на 22-28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Предусмотрен также больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или не прожившего 168 часов.По новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.Помимо этого, выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.
https://ria.ru/20201208/bolnichnyy-1588273608.html
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россия, общество

В России вступили в силу новые правила оформления больничного

00:15 14.12.2020 (обновлено: 09:11 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБольничные листы. Архивное фото
Больничные листы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В понедельник вступили в силу новые правила оформления больничного.
Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант медучреждение сможет оформить по предъявлении документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС.
Больничный по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней. Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, то достаточно будет одного при болезни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудоспособности, то на двух детей оформят один, а на третьего ребенка — второй.
Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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В новом порядке оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам. Если беременность многоплодная и роды на 22-28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Предусмотрен также больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или не прожившего 168 часов.
По новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.
Помимо этого, выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.
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