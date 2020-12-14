https://ria.ru/20201214/blyuda-1589144196.html

Названы самые опасные блюда на новогоднем столе

Названы самые опасные блюда на новогоднем столе

К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:49

2020-12-14T15:49

2020-12-14T15:49

новый год—2021

елена соломатина

яйца

майонез

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.Она призвала не оставлять их надолго на столе."Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде", — пояснила Соломатина, отметив, что уже на следующий день этот продукт даже без заправки майонезом есть опасно.Также она предложила готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности, а нарезать и смешивать прямо перед употреблением. Заправленный же салат нужно съедать сразу. Диетолог напомнила, что самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса."Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность", — пояснила диетолог, отметив, что заправка в виде лимонного сока или уксуса дают эффект консерванта.В майонезе содержится яйца, которые, по словам Соломатиной, любят бактерии. Она предупредила, что, забывая о сроках хранения салатов, человек рискует серьезно отравиться. Опаснее всего отравление для детей и пожилых. Оно у ребенка может привести к серьезному обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, судорогам и даже к летальному исходу. У пожилых отравление может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ. Ранее диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, объяснив это тем, что алкоголь вместе с калорийной едой может привести с серьёзным проблемам организма. Она предложила поужинать в привычное для себя время и тогда же открыть шампанское, но пить его необязательно. Также она предложила приготовить для празднования новогодней ночи овощные закуски, немного оливье с домашним майонезом. Тяжелые блюда, например, селедку под шубой, приготовить можно на обед первого января.

https://ria.ru/20201214/mandariny-1589071086.html

https://ria.ru/20201212/blyuda-1588888138.html

https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, яйца, майонез, общество