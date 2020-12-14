Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201214/blyuda-1589144196.html
Названы самые опасные блюда на новогоднем столе
Названы самые опасные блюда на новогоднем столе
К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:49
2020-12-14T15:49
новый год—2021
елена соломатина
яйца
майонез
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113039/68/1130396867_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_5162a0e68f82c4b4a1b5ef5ee228f426.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.Она призвала не оставлять их надолго на столе."Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде", — пояснила Соломатина, отметив, что уже на следующий день этот продукт даже без заправки майонезом есть опасно.Также она предложила готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности, а нарезать и смешивать прямо перед употреблением. Заправленный же салат нужно съедать сразу. Диетолог напомнила, что самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса."Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность", — пояснила диетолог, отметив, что заправка в виде лимонного сока или уксуса дают эффект консерванта.В майонезе содержится яйца, которые, по словам Соломатиной, любят бактерии. Она предупредила, что, забывая о сроках хранения салатов, человек рискует серьезно отравиться. Опаснее всего отравление для детей и пожилых. Оно у ребенка может привести к серьезному обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, судорогам и даже к летальному исходу. У пожилых отравление может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ. Ранее диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, объяснив это тем, что алкоголь вместе с калорийной едой может привести с серьёзным проблемам организма. Она предложила поужинать в привычное для себя время и тогда же открыть шампанское, но пить его необязательно. Также она предложила приготовить для празднования новогодней ночи овощные закуски, немного оливье с домашним майонезом. Тяжелые блюда, например, селедку под шубой, приготовить можно на обед первого января.
https://ria.ru/20201214/mandariny-1589071086.html
https://ria.ru/20201212/blyuda-1588888138.html
https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113039/68/1130396867_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_27533a1fb7a4d4922bd38ad068bcfd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена соломатина, яйца, майонез, общество

Названы самые опасные блюда на новогоднем столе

15:49 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалат "Оливье"
Салат Оливье - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.
Она призвала не оставлять их надолго на столе.
"Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде", — пояснила Соломатина, отметив, что уже на следующий день этот продукт даже без заправки майонезом есть опасно.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:58Новый год—2021
Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов
Также она предложила готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности, а нарезать и смешивать прямо перед употреблением. Заправленный же салат нужно съедать сразу.
Диетолог напомнила, что самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса.
"Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность", — пояснила диетолог, отметив, что заправка в виде лимонного сока или уксуса дают эффект консерванта.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 10:37
Названы самые вредные новогодние блюда
В майонезе содержится яйца, которые, по словам Соломатиной, любят бактерии. Она предупредила, что, забывая о сроках хранения салатов, человек рискует серьезно отравиться. Опаснее всего отравление для детей и пожилых. Оно у ребенка может привести к серьезному обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, судорогам и даже к летальному исходу. У пожилых отравление может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ.
Ранее диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, объяснив это тем, что алкоголь вместе с калорийной едой может привести с серьёзным проблемам организма. Она предложила поужинать в привычное для себя время и тогда же открыть шампанское, но пить его необязательно. Также она предложила приготовить для празднования новогодней ночи овощные закуски, немного оливье с домашним майонезом. Тяжелые блюда, например, селедку под шубой, приготовить можно на обед первого января.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 08:03Новый год—2021
Россияне перечислили худшие новогодние подарки
 
Новый год—2021Елена СоломатинаяйцамайонезОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
16:19МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
16:14"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
16:11В Совфеде призвали активнее развивать космические программы
16:09Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
16:08В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния