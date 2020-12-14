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Власти Петербурга встретились с представителями ресторанного бизнеса
Власти Петербурга встретились с представителями ресторанного бизнеса
Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:34
2020-12-14T22:56
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов."Провели несколько встреч с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса. Разрабатываем новые варианты оказания помощи предприятиям этой сферы. Продлеваем налоговые льготы, приглашаем к работе в новых форматах", - сказал он в эфире Радио России – Санкт-Петербург.Беглов поблагодарил жителей и предпринимателей города, поддержавших правила Роспотребназора. "Спасибо всем, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора. Отдельно хочу поблагодарить тех, для кого наши меры оказались непростыми. Главная цель – уменьшить риск заражения и личных контактов. Это должны понимать и все граждане, и все предприниматели", - сказал он.Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме. 10 декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором.
https://ria.ru/20201209/bar-1588486012.html
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александр беглов, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга встретились с представителями ресторанного бизнеса

18:34 14.12.2020 (обновлено: 22:56 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Провели несколько встреч с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса. Разрабатываем новые варианты оказания помощи предприятиям этой сферы. Продлеваем налоговые льготы, приглашаем к работе в новых форматах", - сказал он в эфире Радио России – Санкт-Петербург.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 18:47
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Беглов поблагодарил жителей и предпринимателей города, поддержавших правила Роспотребназора. "Спасибо всем, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора. Отдельно хочу поблагодарить тех, для кого наши меры оказались непростыми. Главная цель – уменьшить риск заражения и личных контактов. Это должны понимать и все граждане, и все предприниматели", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).
Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме. 10 декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором.
“Телефоны на стол!” Рейд по барам-нарушителям мер против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 03:16Распространение нового коронавируса
В Петербурге прошли рейды по барам-нарушителям мер против COVID-19
 
Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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