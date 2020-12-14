https://ria.ru/20201214/biznes-1589194321.html

Власти Петербурга встретились с представителями ресторанного бизнеса

Власти Петербурга встретились с представителями ресторанного бизнеса

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:34

2020-12-14T18:34

2020-12-14T22:56

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают варианты помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов."Провели несколько встреч с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса. Разрабатываем новые варианты оказания помощи предприятиям этой сферы. Продлеваем налоговые льготы, приглашаем к работе в новых форматах", - сказал он в эфире Радио России – Санкт-Петербург.Беглов поблагодарил жителей и предпринимателей города, поддержавших правила Роспотребназора. "Спасибо всем, кто поддержал соблюдение правил Роспотребнадзора. Отдельно хочу поблагодарить тех, для кого наши меры оказались непростыми. Главная цель – уменьшить риск заражения и личных контактов. Это должны понимать и все граждане, и все предприниматели", - сказал он.Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме. 10 декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором.

https://ria.ru/20201209/bar-1588486012.html

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873364.html

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александр беглов, санкт-петербург, общество