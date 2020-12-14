https://ria.ru/20201214/biznes-1589148424.html

Кубань отметили за лучшую поддержку малого и среднего бизнеса в пандемию

Кубань отметили за лучшую поддержку малого и среднего бизнеса в пандемию

Краснодарский край отмечен на федеральном уровне за лучшую поддержку малого и среднего бизнеса в пандемию, фонд микрофинансирования региона с начала текущего... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:04

2020-12-14T16:04

2020-12-14T16:04

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Краснодарский край отмечен на федеральном уровне за лучшую поддержку малого и среднего бизнеса в пандемию, фонд микрофинансирования региона с начала текущего года выдал бизнесу 1,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Итоги работы микрофинансовых организаций подвели в рамках XIX Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности "Микрофинансирование: тест на жизнь положительный". В конкурсе социально значимых проектов принимали участие микрофинансовые и микрокредитные компании из большинства регионов России.Губернатор напомнил, что в текущем году фонд был докапитализирован на 1,2 миллиарда рублей."Из-за коронавируса и ограничительных мер многие предприниматели весной оказались в тяжелом положении и, конечно, нам было важно своевременно помочь им. Оперативно разработали новые инструменты поддержки. Уже в апреле фонд выдал первые специальные антикризисные займы пострадавшему бизнесу и займы на льготных условиях – производителям масок, антисептиков и товаров первой необходимости. Отмечу, что эти меры поддержки будут действовать и в следующем году", - заявил глава края.Всего, по его данным, с начала пандемии предприниматели получили в фонде более 650 миллионов рублей. В целом с начала года организация выдала малому и среднему бизнесу займы на 1,8 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала в распоряжении кубанских предпринимателей находится больше 2 миллиардов рублей от фонда. "Это самый высокий показатель в стране", - заключил Кондратьев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201211/byudzhet-1588771531.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика