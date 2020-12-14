https://ria.ru/20201214/biznes-1589103522.html
Мишустин призвал оставить производство продуктов выгодным для бизнеса
Мишустин призвал оставить производство продуктов выгодным для бизнеса
Производство продуктов в России должно оставаться выгодным для бизнеса, надо его поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:13
2020-12-14T13:13
2020-12-14T14:03
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производство продуктов в России должно оставаться выгодным для бизнеса, надо его поддерживать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин заявил, что в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения нельзя допустить роста цен на продукты. При этом он обратил внимание и на интересы бизнеса."Производство должно оставаться выгодным для бизнеса, правительство постоянно поддерживает сельхозпроизводителей и инвесторов, которые вкладывают средства в развитие сельского хозяйства. Эта работа будет продолжена", - сказал премьер.
https://ria.ru/20201214/tseny-1589097297.html
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михаил мишустин, экономика