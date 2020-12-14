https://ria.ru/20201214/besporyadki-1589060967.html
В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone
В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone
По меньшей мере 132 человека были задержаны в связи с беспорядками, начатыми рабочими завода по производству телефонов iPhone на юго-западе Индии, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:34
2020-12-14T09:34
2020-12-14T10:10
apple iphone
бангалор
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589064825_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_45a41210e25ef64eaa7c9e1625151f13.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 132 человека были задержаны в связи с беспорядками, начатыми рабочими завода по производству телефонов iPhone на юго-западе Индии, сообщает телеканал India TV.В субботу перед офисом завода тайваньской компании Wistron Corporation, расположенном в индийском штате Карнатака, собрались сотни рабочих. Вскоре начались беспорядки. Недовольные размером выплаченной зарплаты рабочие начали бросать камни в окна, переворачивать и поджигать автомобили. Помимо этого, были разгромлены несколько офисных помещений. Полиция расследует обстоятельства инцидента. Местные власти осудили произошедшее и заявили, что против нарушителей порядка будут приняты строгие меры.По данным СМИ, задержания были произведены после просмотра видеоматериалов, в том числе тех, которые попали в социальные сети, а также после проведения тщательного расследования.Как сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, беспорядки не окажут сильного влияния на производство iPhone.Завод находится примерно в 60 километрах от столицы штата города Бангалор. На нем производятся телефоны iPhone SE, а также другая IT-продукция.
бангалор
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589064825_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_33b762c1e009e5c71c071a19c4f44035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, бангалор, индия, в мире