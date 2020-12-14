https://ria.ru/20201214/bespilotnik-1589216340.html

Украина договорилась с турецкими компаниями о производстве беспилотников

Украина договорилась с турецкими компаниями о производстве беспилотников

Министерство обороны Украины подписало соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и беспилотников для нужд своих вооруженных сил, сообщила в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:28

2020-12-14T20:28

2020-12-14T20:38

андрей таран

министерство обороны украины

владимир зеленский

турция

украина

в мире

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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Министерство обороны Украины подписало соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и беспилотников для нужд своих вооруженных сил, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.В октябре Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей."Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд вооруженных сил Украины. Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турецкой республики Исмаилом Демиром", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что данное сотрудничество поможет усилить боевые возможности военно-морских сил Украины, что поспособствует повышению безопасности в Черноморско-Азовском регионе.Также в оборонном ведомстве добавили, что стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер.

https://ria.ru/20200512/1571347868.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

турция

украина

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андрей таран, министерство обороны украины, владимир зеленский, турция, украина, в мире